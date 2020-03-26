Koru Sigorta’nın önceliği müşteri memnuniyeti

Tüm çalışanları ile önceliklerinin, çözüm ortaklarının, acentelerinin, sigortalı ve mağdur olarak başvuruda bulunanların hayatına kolaylık sağlayacak hizmetleri sunarak kârlı büyüme hedeflerinde yola devam etmek olduğunu ifade eden Yılmaz, “7/24 hizmet veren destek hattı numaramızı 0850 340 34 34 olarak değiştirdik. Sesli yanıt sistemimizde görüşmelerimizi ortalama 2 dakika içerisinde sonuçlandırıyoruz” dedi. Yılmaz, müşterilerden gelen her türlü geri bildirimi dikkate alarak, düzenleyici ve önleyici faaliyetler oluşturduklarını, bu sayede verdikleri hizmetin kalitesini sürekli artırdıklarını belirtti. Yılmaz, “2019’u % 56 memnuniyetle kapattık. 2020’de müşteri memnuniyeti anket çalışmalarımız, hizmet kalitemizi artıracağı gibi sürekli gelişimin odak noktasını oluşturacak.”