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    HaberlerEkonomi Haberleri Koru Sigorta’nın önceliği müşteri memnuniyeti
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    26.03.2020 - 07:00 |

    Koru Sigorta’nın önceliği müşteri memnuniyeti

    Koru Sigorta olarak müşteri memnuniyetine verdikleri önem hakkında açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Ürün ve Hasar Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Kasım Yılmaz, verilen hizmetlere ilişkin müşterilerin ve acentelerin geri dönüşlerini şikâyet olarak değil, kendilerini geliştirme yönünde sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

    Koru Sigorta’nın önceliği müşteri memnuniyeti

    Tüm çalışanları ile önceliklerinin, çözüm ortaklarının, acentelerinin, sigortalı ve mağdur olarak başvuruda bulunanların hayatına kolaylık sağlayacak hizmetleri sunarak kârlı büyüme hedeflerinde yola devam etmek olduğunu ifade eden Yılmaz, “7/24 hizmet veren destek hattı numaramızı 0850 340 34 34 olarak değiştirdik. Sesli yanıt sistemimizde görüşmelerimizi ortalama 2 dakika içerisinde sonuçlandırıyoruz” dedi. Yılmaz, müşterilerden gelen her türlü geri bildirimi dikkate alarak, düzenleyici ve önleyici faaliyetler oluşturduklarını, bu sayede verdikleri hizmetin kalitesini sürekli artırdıklarını belirtti. Yılmaz, “2019’u % 56 memnuniyetle kapattık. 2020’de müşteri memnuniyeti anket çalışmalarımız, hizmet kalitemizi artıracağı gibi sürekli gelişimin odak noktasını oluşturacak.”

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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