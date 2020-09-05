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    HaberlerEkonomi Haberleri Kovid-19 bal tüketimini de artırdı
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    05.09.2020 - 11:48 | | AA

    Kovid-19 bal tüketimini de artırdı

    Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bal tüketiminin arttığını, ülkeye yetecek kadar bal üretildiğini bildirdi.

    Kovid-19 bal tüketimini de artırdı

    Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin yılda 114 bin ton bal üretimi ile Çin'in ardından dünyada ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

    Türkiye'de yaklaşık 70 bin ailenin arıcılık yaptığını dile getiren Şahin, arı varlığı ve bal üretimindeki potansiyel ile dünyada önemli bir konumda bulunan Türk bal sektörünün her geçen gün ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

    Bazı illerde üretimde yüzde 15-20'lik artış, bazı illerde de yüzde 20'lik bir düşüş yaşandığını belirten Şahin, bu durumu iklim şartlarına bağladı. Bal üretiminde ülke genelinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığına işaret eden Şahin, "Ürettiğimiz 114 bin ton balın sadece 70-75 bin tonunu tüketiyoruz. Ülkemiz için yeterli bal mevcut." dedi.

    Türkiye'nin endemik bitki bakımından zengin bir ülke olduğunun altını çizen Şahin, bu zenginliğin üretime yansıtılması gerektiğini söyledi.

    "Bal ve arı ürünlerine talep arttı"

    Şahin, dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle arı ürünlerine karşı talebin arttığını, buna bağlı olarak arıcıların bal üretimini de artırdığını vurgulayarak ilk hasadı yapılan çiçek balında fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini ifade etti.

    Çam balında ise ağustosta yapılması planlanan birinci sağımda böceğin gelişmemesi ve ısı değişimleri nedeniyle ürün alınamadığını belirten Şahin, ekim ayında çam balından iyi bir sağım yapacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

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