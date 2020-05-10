Kovid-19 ile uzaktan eğitime talep arttı

Uzaktan eğitim şirketi Enocta’nın yayınladığı verilere göre, atanan eğitim sayısı, sanal sınıf oturum sayısı gibi birçok alanda artışlar meydana geldi. Enocta, uzaktan eğitim alanında, 500’den fazla kuruma ve yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor. Araştırmaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin bir kısmının kapandığı ve evde geçirilen sürenin uzadığı 15 Mart sonrasında, çalışanların aldıkları eğitim sayısı arttı. 2019 Mart - Nisan döneminde 1 milyon 780 bin olan dijital eğitim sayısı 2020’nin aynı döneminde yüzde 1041 artış göstererek 20 milyon 293 bine ulaştı.



Her alanda eğitim



Enocta CEO’su Ahmet Hançer, evde geçirilen sürenin uzamasına bağlı olarak uzaktan eğitim alan profesyonellerin eğitim talebini artırdıklarını söyledi. Enocta’nın, hazırlanan 5 bin içeriği kurumlarda çalışan gelişime açık bireylerin hizmetine sunduğunu ve birçok alanda eğitimlerin bulunduğunu belirten Hançer, şöyle devam etti:



“Uzaktan eğitim bilinen, kullanılan ancak tümüyle benimsenen bir eğitim yöntemi değildi. Mart-nisan döneminde uzaktan eğitimin sağladığı fayda daha iyi anlaşıldı ve geçmişte hiçbir dönemde görülmedik biçimde benimsendi.”



Stres yönetimi



Sosyal izolasyon döneminin birçok eğitim ihtiyacını da beraberinde getirdiğini söyleyen Hançer, “Kurumlar çalışanların bu dönemdeki psikolojilerini desteklemek için kaygı ve stres yönetimi gibi konularda da online eğitimler sunuyor. Birçok kurum çalışanların aileleri, eşleri, çocukları, sevenleri için de farklı konularda online eğitim veriyor” dedi.



Oturum sayısı arttı



Araştırmada öne çıkan veriler şöyle:



Sisteme toplam giriş, hafta içi % 57, hafta sonu % 80 arttı.

Sanal sınıflarda oturum sayısı % 418’lik artış göstererek 125’ten 648’e çıktı.

Pandemi döneminde yoğunluk 13.00 ila 16.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Bu dönemde mobil cihazlardan hafta içi eğitimlere erişim ortalaması % 92 arttı.