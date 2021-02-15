Kovid-19 salgını Ürdün'ün turizm gelirlerine darbe vurdu

Ürdün'de gayri safi yurtiçi hasılanın ve döviz kazancının en önemli kaynaklarından turizm, pandemi sürecinde ciddi darbe aldı. Salgının başladığı Mart 2020'den bu yana sektördeki tüm oranlar gerilerken, seyahat acenteleri başta olmak üzere birçok kurum kapandı, on binlerce kişi işsiz kaldı.

Gelirler yüzde 75 düştü

Ürdün Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Nayif el-Fayiz, daha önce yaptığı açıklamada, 2019'da 4,1 milyar dinar (5.7 milyar dolar) olan turizm gelirinin, 2020 yılında 1 milyar dinara (1,4 milyar dolar) düştüğünü bildirdi.

Turizm gelirlerinin 2020'de yüzde 75 oranında düştüğünü kaydeden Fayiz, ancak 2022 yılında salgın öncesi döneme dönebileceklerini öngördü.

Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği Başkan Yardımcısı Cemal ed-Damin de turizm sektöründe iyileşmenin ekim ayından önce başlamayacağını, ancak tüm dünyada aşılamaların yapılması ve netice vermesi akabinde başlayacağını aktardı.

Damin, Ürdün'de seyahat acentelerinin dibe vurduğunu, çoğunun kapandığını, sektörde çalışanların yüzde 50'sinin işsiz kaldığını ifade etti.

Durumun yalnızca acentelerle sınırla kalmadığını söyleyen Damin, salgının uçak biletleri, oteller, restoranlar ve bağlantılı tüm sektörleri de olumsuz etkilediğini ekledi.

İşsizlik oranı arttı

Ekonomist Zeyyan Zevane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının devam etmesi nedeniyle Ürdün'de turizm sektörünün çok yavaş iyileşmeye başlayacağını belirtti.

Seyahat acentelerinden başlayarak, turist rehberlerine kadar turizmle ilgili tüm alanların ve buralarda çalışanların durumdan çok olumsuz etkilendiğini söyleyen Zevane, bunların yanı sıra bağlantılı diğer sektörlerin de nasibini aldığını ekledi.

Turizm gelirlerinin ülkenin en önemli döviz kaynağı olduğunu, bunların merkez bankasının rezervlerini beslediğine dikkati çeken Zevane, ülkedeki işsizlik oranın da arttığını kaydetti.

Kasım 2020'de yayımlanan resmi verilere göre, Ürdün'de 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 19,1 olan işsizlik oranı, 2020 yılının aynı döneminde 23,9'a yükseldi.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Ürdün'de son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 4 bin 455 kişi hayatını kaybetti, 347 bin 250 vaka kaydedilirken, 327 bin 99 kişi sağlığına kavuştu.