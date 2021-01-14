Kovid-19 sürecinde uzaktan satışlardaki şikayetler arttı

Şahin, AA muhabirine, 2020 yılında koronavirüs tedbirleri kısıtlaması nedeniyle vatandaşların uzaktan alışverişe yöneldiğini söyledi.

Şahin, uzaktan satışlarda zaman zaman kumaş, kağıt parçası, oyuncak, salatalık gibi ürünlerin tüketiciye gönderildiğine ve insanlarla adeta dalga geçildiğine dikkati çekti.

Vatandaşın sosyal medyadaki satıcıyı bulmasının zor olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti: "Hakem heyetine şikayet ediliyor, hakem heyeti o satıcıya savunma gönderiyor, 'cevap yok, yerinde bulunamadı' deniliyor. Vatandaş alışveriş yaparken ödeme seçeneğini kapıda yapacak. Yani kargoya ödediğimiz zaman bir muhatabınız var. Sebep belirtmeden uzaktan satıştan 14 gün içinde vazgeçebiliriz. Bu durumlarda ürün gelmiyorsa, yanlış ürün geliyorsa, hemen kargo aleyhine 'Biz parayı kargoya ödedik, uzaktan alışverişten vazgeçtik, paramızı istiyoruz' deriz ve parayı kargodan alırız. Bu, tüketiciyi kurtarır."

"Şeffaf poşet" önerisi

Tüketiciler Birliğine 2020'de gelen şikayetlerin arttığını belirten Şahin, şöyle konuştu: "Uzaktan satışlarla ilgili 2019’da 696, 2020'de 1712 şikayet gelmiş. Bunlar bize sadece yazılı olarak gelen şikayetler, sözlü gelen de çok şikayet var. Tüketicinin, satıcıyı da rahatlatacağı bir formül var aslında. Biz bu formülü öneriyoruz. Satıcı, doğru çalıştığını gösterecek, şeffaf poşet uygulamasını sunacak, tüketici dilerse şeffaf poşet tercih edecek, dilerse kapalı poşet tercih edecek. Şeffaf poşette geldiği zaman satıcı şunu demek ister aslında, 'Ben satışıma güveniyorum, sana şeffaf bir şekilde istediğin ürünü gönderiyorum.' Şeffaf poşete bakar tüketici, ürününü görür, gönül rahatlığıyla alır."

Vatandaşlar gibi kargo çalışanlarının da zaman zaman mağdur olduğunu anlatan Şahin, geçen hafta Kayseri'de bir kargocunun, istenilen ürünün gelmemesi nedeniyle sorun yaşandığını söyledi.

Tüketicinin kargoyu açma talebini kargocunun reddettiğini belirten Şahin, "Kargocu kendine verilen talimat doğrultusunda parayı almadan poşeti açamayacağını belirtiyor. Vatandaş parayı veriyor kargocuya ama kargocuyu göndermiyor, 'Bir açayım, poşete bakayım' diyor. Açıp bakınca içinde sahte parçalar çıkıyor, istediği ürün olmadığını anlıyor. Kargocudan parayı geri istiyor. Kargocu parayı veremez fakat ne yapıyor vatandaş, kargocuyu dövüyor. Burada kargocunun bir suçu yok. Karakolluk oluyorlar. Şu anda o vatandaş suçlu duruma düştü, aslında haklıyken haksız duruma düştü." ifadelerini kullandı.

Uzaktan satışlarda kapıda ödeme yapılmasını öneren Şahin, olumsuz durumla karşılaşıldığında hakem heyetine başvuruda bulunulup, ürünün bedelinin kargo şirketinden alınabileceğini kaydetti.

Şahin, kanunun tüketiciden yana olduğunu belirterek, ücretin en geç 6 ay içinde geri alınabileceğini sözlerine ekledi.