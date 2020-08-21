Kovid-19’a karşı 16 BIO Startup

BIO Startup CoronaSprint Projesi kapsamında 16 startup, tanımlanan 11 ihtiyaç alanına yönelik çözüm yol haritaları hazırladı. İki ayda tamamlanan projenin ardından, startup’lar tarafından Kovid-19 ile mücadele sürecine destek için hazırlanan 16 projenin küresel ve yerel işbirlikleriyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaratılan işbirliği ortamı sayesinde startup’ların desteklenmeye devam edileceğini belirten AIFD Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın, “İki ay gibi kısa bir sürede aralıksız çalışarak Kovid-19’a ilişkin önceliklendirilmiş sorunlara çözüm üreten startuplarımızın çabalarını ayakta alkışlıyoruz. Amacımız bu ekosistemin devamlılığını sağlamak olacak” dedi.