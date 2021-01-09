Kovid-19'a rağmen 2020'de Türkiye'nin ABD ve Çin'e ihracatı arttı

Kovid -19'un olumsuz etkilerinden dolayı 2020 yılında birçok ülkeye dış satımda gerilemeler görülse de Türkiye'nin bu dönemde dünyanın önde gelen ekonomilerinden ABD ve Çin'e ihracatı hız kesmedi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin ABD'ye 2019 yılında 7 milyar 893 milyon 415 bin dolar olan ihracatı yüzde 12,2 artarak 2020 yılında 8 milyar 859 milyon 344 bin dolara yükseldi.

Çin'e gerçekleşen dış satım da yüzde 2,8 artışla 2 milyar 582 milyon 580 bin dolardan 2 milyar 654 milyon 539 bin dolara çıktı.

ABD'ye geçen sene en fazla ihracatı 951 milyon 71 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 932 milyon 355 bin dolarla halı, 835 milyon 823 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 793 milyon 627 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 784 milyon 227 bin dolarla savunma ve havacılık sanayii sektörü izledi.

ABD'ye miktar bazında en fazla ihracat artışı 267 milyon 224 bin dolarla halı sektöründe gerçekleşti. Halı sektörünü 171 milyon 70 bin dolarla mücevher, 159 milyon 936 bin dolarla çelik, 146 milyon 425 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 94 milyon 420 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Çin'de madencilik ürünleri ön plana çıktı

Geçen yıl Çin'e en fazla ihracatı 1 milyar 290 milyon 658 bin dolarla madencilik ürünleri gerçekleştirdi. Bu sektörün ardından ülkeye kimyevi maddeler ve mamulleri 299 milyon 140 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 202 milyon 507 bin dolar, elektrik elektronik 110 milyon 807 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 90 milyon 80 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

Çin'e miktar bazında en fazla ihracat artışı 152 milyon 237 bin dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri gerçekleştirdi.

Bu sektörü 47 milyon 448 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 46 milyon 547 bin dolarla çelik, 19 milyon 181 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 18 milyon 100 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörleri izledi.

İl bazında bakıldığında ise ABD ve Çin'e en fazla ihracatı İstanbullu ihracatçılar gerçekleştirdi.

İstanbul geçen yıl ABD'ye 3 milyar 125 milyon 787 bin dolar dış satım yaptı. İstanbul'un ardından ABD'ye Gaziantep 1 milyar 109 milyon 901 bin dolar, İzmir 730 milyon 403 bin dolar, Ankara 704 milyon 536 bin dolar, Bursa 596 milyon 341 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'un 2020 yılında Çin'e ihracatı 910 milyon 485 bin dolar tutarında gerçekleşti.

İstanbul'u 534 milyon 535 bin dolarla Ankara, 133 milyon 40 bin dolarla Bursa, 120 milyon 921 bin dolarla İzmir, 99 milyon 39 bin dolarla Antalya izledi.