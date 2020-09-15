Kovid etkisi aşıldı reel sektör canlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün, temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi, perakende ciro ve toplam ciro verilerini açıkladı. Açıklanan tüm verilerin önceki aya göre artış kaydettiği, hem üretimin hem de tüketimin pandemi öncesi seyrine döndüğü görüldü. Temmuz verilerini Twitter’dan yaptığı paylaşımla değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, temmuzda sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 4.4, perakende satış hacminin de yüzde 11.9 arttığını vurguladı. Verilerdeki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:











“Ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 4.4, perakende satış hacmi yüzde 11.9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 20.2 yükseldi.”





Türkiye ilk üçte

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Türkiye’nin, sanayi üretiminde yıllık yüzde 4.4’lük artış performansıyla İrlanda, Norveç ve Çin’in ardından 4’üncü, aylık yüzde 8.4’lük artış performansıyla da Portekiz ve İspanya’nın ardından 3’üncü sıraya yerleştiğini bildirdi. Varank, şunları kaydetti:

“Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3’te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz.”

Büyümeye yansır

Sanayi üretim endeksi temmuzda 118.7 ile şubat ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı ve Türkiye’de Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayı öncesindeki seviyelere geri dönüldü. Bu gelişmeyi değerlendiren ekonomist Haluk Bürümcekçi, mayıstan bu yana dipten dönüşün başladığını, toparlanmanın ılımlı güç kazandığını söyledi. Bürümcekçi, “Güncel sinyaller, karantinaların kaldırılması sonrası haziranda yakalanan ivmenin üçüncü çeyrekten itibaren büyüme verilerine olumlu yansıyabileceğini düşündürmektedir” dedi.

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan raporda da, “Haziranda atılan normalleşme adımlarının olumlu etkisi görülüyor. Yakalanan pozitif ivme ağustosta da devam edebilir” denildi.



Ticaret öne çıkıyor



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi 20.2, inşaat ciro endeksi yüzde 14.9, ticaret ciro endeksi yüzde 32.9 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 12.5 azaldı.



Toplam ciro endeksi temmuzda aylık bazda da yüzde 11.7 arttı. Aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 12.1, inşaat ciro endeksi yüzde 11.5, ticaret ciro endeksi yüzde 11.4, hizmet ciro endeksi yüzde 11.9 arttı.





Sanayide imalat hareketi

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 8.4, yıllık bazda da yüzde 4.4 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 4.9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.4 arttı. Aylık bazda da imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8.6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 5.4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.4 artış kaydetti.





Perakendede çifte artış



Perakende cephesinde hem satış hacmi, hem de ciro arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuzda yıllık bazda yüzde 11.9, aylık bazda yüzde 9.5 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.4, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 5.9 artış gösterdi.











Cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27.3, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.3 arttı. Perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre de yüzde 10.7 yükseldi.









Tüketici AVM’lerde



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Perakende Ciro Endeksi, temmuzda önceki aya göre yüzde 33.5 artarak 303 puana ulaşırken, ziyaretçi sayısında da yüzde 37.2’lik artış yaşandı. Temmuzda, hazirana göre kategoriler bazında önemli artışlar görüldü. Cirolar yiyecek-içecekte yüzde 72.3, ayakkabıda yüzde 43.8, giyimde yüzde 43.1, hipermarkette de yüzde 22.7 yükseldi.