MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Koza Altın’dan vergide rekor
ABONE OL
29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Koza Altın’dan vergide rekor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Koza Altın İşletmeleri, 2019 yılında Kurumlar Vergisi sıralamasında Türkiye 13’üncüsü olarak rekor kırdı.

Koza Altın’dan vergide rekor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ‘2019 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nı açıkladı. Faaliyetlerindeki başarısını tahakkuk eden vergiyle de taçlandıran Koza Altın’ın 512 milyon 639 bin 149 TL vergi ödeyeceği kaydedildi.

Gurur verici

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kırdıkları rekorun kendilerini onurlandırdığını belirterek, Kurumlar Vergisi sıralamasında Koza Altın’ın önünde bulunan kurum ve kuruluşların Türkiye’nin en büyükleri olduğunu, Koza Altın’ın vergi sıralamasında bu devlerin hemen arkasında yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Koza Altın İşletmeleri’nin halka açık bir şirket olması nedeniyle kırılan vergi rekorunun, şirkete ortak olan on binlerce küçük yatırımcı açısından da çok önemli olduğuna dair inancını dile getiren Gülal, “Şirketlerimizi milletin emaneti olarak görüyor ve gözümüz gibi bakıyoruz. Onları zirveye taşıyoruz. Bu nedenle yönetimimizde bulunan iki şirketimizin birden ilk 100’e girmesi çok önemli ve anlamlıdır” diye konuştu.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

Sıradaki Haber