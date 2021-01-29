Koza Altın’dan vergide rekor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ‘2019 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması’nı açıkladı. Faaliyetlerindeki başarısını tahakkuk eden vergiyle de taçlandıran Koza Altın’ın 512 milyon 639 bin 149 TL vergi ödeyeceği kaydedildi.



Gurur verici



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kırdıkları rekorun kendilerini onurlandırdığını belirterek, Kurumlar Vergisi sıralamasında Koza Altın’ın önünde bulunan kurum ve kuruluşların Türkiye’nin en büyükleri olduğunu, Koza Altın’ın vergi sıralamasında bu devlerin hemen arkasında yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.



Koza Altın İşletmeleri’nin halka açık bir şirket olması nedeniyle kırılan vergi rekorunun, şirkete ortak olan on binlerce küçük yatırımcı açısından da çok önemli olduğuna dair inancını dile getiren Gülal, “Şirketlerimizi milletin emaneti olarak görüyor ve gözümüz gibi bakıyoruz. Onları zirveye taşıyoruz. Bu nedenle yönetimimizde bulunan iki şirketimizin birden ilk 100’e girmesi çok önemli ve anlamlıdır” diye konuştu.