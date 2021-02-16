Kral Şakir’e büyük yatırım!

“Kral Şakir: Macera Adası” ve “Weld it 3D” oyunlarıyla tanınan YTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi girişimi Fiber Games, gelişen teknolojilere yatırım yaparak girişim ekosisteminin sürekliliğine katkı sağlayan Boğaziçi Ventures’tan 30 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

‘Oyun’a katkı

Böylece ‘Girişimci Üniversite’ modeli ile sanayi-üniversite işbirliğine odaklanan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) de YTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi girişiminin almış olduğu yatırım ile Türkiye’de oyun sektörünün gelişimine katkı sağladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Fiber Games’in aldığı yatırıma ilişkin üniversite olarak girişimci ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, “21. yüzyılın girişimci üniversite modeli doğrultusunda; sanayi işbirliği odaklı eğitim modellerimizin yanısıra üniversitemizin kurucusu olduğu YTÜ Teknopark aracılığıyla başta yazılım ve teknoloji alanlarında olmak üzere çok sayıda girişimciye ev sahipliği yapıyoruz. YTÜ Teknopark Kuluçka Merkezi ile girişimciler arası etkileşimin artırılması, girişimcilere daha fazla yatırımcının yatırım yapması ve üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması da en önemli hedeflerimiz arasında. Dolayısıyla Fiber Games’in almış olduğu yatırım, bu hedefe doğru emin adımlarla yürüdüğümüzün önemli bir göstergesi. İnanıyorum ki, gelecek dönemde girişimcilerimiz yeni başarılara imza atacaktır.”

Fiber Games’in Kurucu Ortağı Faruk Akıncı, 2021 yılı içinde dünya çapında ses getirecek ‘hyper casual’ olarak adlandırılan ve toplu taşımada, ayakta yolculuk yaparken bile rahatlıkla oynanan yeni oyun projelerine imza atmayı hedeflediklerini açıkladı.