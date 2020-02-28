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    HaberlerEkonomi Haberleri Kredi garanti kurumlarına 35 milyar TL
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    28.02.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

    Kredi garanti kurumlarına 35 milyar TL

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba teklifle kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma tutarı 25 milyar TL’den 35 milyar TL’ye çıkarıldı. Teklife göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), afet ve acil durum hallerinde 112 acil çağrı merkezlerinin veya ilgili valiliğin ihtiyaç duyduğu telefon abone ve konum bilgilerini gecikmeksizin karşılayacak.

    Kredi garanti kurumlarına 35 milyar TL
    ÖNDER YILMAZ Ankara

    Komisyonda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu’nda ele alınması beklenen teklif özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

    Afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar ertelenmesine, Cumhurbaşkanı’nca karar verilebilecek.

    Dövizle BES

    Türkiye’de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olabilecek.

    Hazine ve Maliye Bakanı’nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar liraya yükselecek.

    2020’nin tamamında, sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

    Yurt dışında doğup, yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan Türk vatandaşları da çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

    Vakıflara ait olan ve onarım veya inşa karşılığı uzun süreli kiraya verilen taşınmazlara ilişkin ek teminat alınacak. Sözleşme süresinde 3 aylık kirasını ödemeyen kiracıların tahliyesi mülki amirlikçe yapılacak.

    Madende taksit

    Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Maden Kanunu’nda sayılan mali yükümlülüklerin veya beyanların ertelenmesi ya da taksitlendirilmesine karar verilebilecek.

    Yunanistan sınırını otobüsle kapattıYunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu.
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