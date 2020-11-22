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22.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Kredi kartı aidatında ‘iade’ dolandırıcılığı

Ticaret Bakanlığı, bakanlığın ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isim ya da logoları kullanılarak “kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığı” yönünde bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı.

Kredi kartı aidatında ‘iade’ dolandırıcılığı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada “Geçirdiğimiz pandemi dönemine istinaden bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde paylaşımların yapıldığının belirlendiği ifade edildi.

Bu tür sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi ve vatandaşların bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, kart aidatlarına ilişkin uygulamalarda kartın çıkarıldığı kuruluşa başvurulması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada, “Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda ilgili kanun kapsamında 10 bin 390 liranın altında olan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir.” ifadesi kullanıldı.

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
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