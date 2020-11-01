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    01.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kredi kartı faizi arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kredi kartı faizi arttı

    TCMB’den düzenlemeyle ilgili yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının güncel piyasa koşullarını yansıtan, öngörülebilir ve kurala bağlı bir yöntem ile belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

    Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının belirlenmesinde, fonlama maliyetinin göstergesi olarak, bankaların ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranları dikkate alınarak Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) çerçevesinde hesaplanan referans oranın esas alınacağı ifade edilen açıklamada, “Türk lirası cinsinden uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, söz konusu referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenecektir” denildi.

    Yüzde 1.46 oldu

    Açıklamada, 1 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.46, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.76, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.17, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.47 olarak hesaplandığı bildirildi.

    Söz konusu yönteme göre hesaplanan oranların her ayın sondan beşinci iş günü TCMB resmi internet sitesinde İstatistikler/Bankacılık Verileri/Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları bölümünde ilan edileceği belirtilen açıklamada, oranların takip eden ayın ilk gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

    Düzenleme öncesi TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.55, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.00, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.30 düzeyinde bulunuyordu.

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