‘Kredi’ sigortasında şirket seçimi serbest

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin önde gelen iki büyük bankasına verdiği para cezası sektörde artık bankaların kredi müşterisine sigorta şirketini şart koşmasının önüne geçecek. Bankalar müşterilerine grup sigortası şirketlerinden ve işbirliği içinde oldukları sigorta şirketlerden hayat sigortası almasını şart koşamayacaklar.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, bankalar hakkında bu kararı Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesine dayandırarak aldı.

Bu maddeye göre, bankalardan kredi çekecek vatandaşlar sigorta poliçesini istediği şirketten kesme hakkı bulunuyor. Ancak sektördeki bazı bankalar daha fazla kazanç amacıyla müşterilerinden kendi anlaştıkları sigorta şirketinden hayat sigortası almalarını istiyorlardı. Bu da farklı sigorta şirketinden 100 liraya yapılacak sigortanın maliyetini 500 liraya kadar yükseltiyordu.



Sigortacılık sektöründe kamu bankalarının sigorta acenteleri özel sigorta şirketlerinden daha düşük fiyata poliçe kesiyor.





Kanun şirket şartı koşamazsın diyor



Sigortacılık Kanunu’nun 32. maddesi şöyle: Kişilerin sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları içinde taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.

