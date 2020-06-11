Kredi stoku toplamı 3.3 trilyon TL oldu

Böylece, nakdi krediler nisanda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 3 trilyon 250 milyar lira oldu.



Nakdi kredilerin 3 trilyon 152 milyar lirası bankalar, 52 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktoring şirketleri ve 22 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar nisan itibarıyla 184 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Ticari krediler nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 2 trilyon 586 milyar liraya yükseldi. Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28’le en yüksek paya sahip. Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 10.7’yle inşaat sektörü oldu.



Bu sektörü yüzde 8.3’le turizm sektörü takip etti.Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 21 artarak 664 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 48’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puan düşerek yüzde 3.6’ya geriledi. Nisan ayında ihtiyaç kredisini 920 bin kişi, kredi kartını 38 bin kişi ve konut kredisini 13 bin kişi ilk kez kullandı.