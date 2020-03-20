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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Kredi talepleri hızlıca karşılanmalı’
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    20.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Kredi talepleri hızlıca karşılanmalı’

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu toplanarak küresel salgının getirdiği riskleri ve etkileri değerlendirdi.

    ‘Kredi talepleri hızlıca karşılanmalı’

    Toplantıda alınan tavsiye niteliğindeki kararları üyeleriyle paylaşan TBB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
    “Bankalarımıza, salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan müşterilerinin, her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere; kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması, krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, kredi kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması, yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması tavsiye edilmiştir.”

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