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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Kredide restoran ayrılmasın’
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    23.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Kredide restoran ayrılmasın’

    Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ziraat Bankası’nın turistik restoran ve işletmelere düşük oranlı kredi sağlayacağını duyurduğunu anımsatarak, bu destekten, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan verilen turizm işletme belgesine sahip olanların faydalanabileceğini anlattı.

    ‘Kredide restoran ayrılmasın’

    Sektörde 100 bini aşkın işletme bulunduğunu, turizm belgeli olanların sayısının toplamın yüzde 5 bile etmediğini belirten Bingöl, söz konusu krediden sektördeki tüm restoran ve kafelerin faydalandırılması gerektiğini söyledi.

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