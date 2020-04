Krediyi öteledi taksidi erteledi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bireysel ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirterek, “KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14.5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik” dedi.



Skype üzerinden video konferans yöntemiyle AA’ya konuşan Üstünsalih, pandeminin ilk gününden itibaren önlemler alarak, hızla sürece adapte olduklarını belirtti.

Üstünsalih, Türkiye ekonomisini de sağlam tutabilmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğinde 3 kamu bankası olarak ‘İstikrar Kalkanı Paketi’ni açıkladıklarını hatırlattı.



Ülkede çarkların dönmesini, iş dünyasının sıkıntı çekmemesini ve hayatın devam etmesini istediklerini söyleyen Üstünsalih, hiçbir şekilde sektör ayrımı yapmadan, ihtiyacı olan tüm işletmelere destek olmaya çalıştıklarını kaydetti. Üstünsalih, istihdamın devamlılığının, odak noktalarından biri olduğunu vurguladı.



65 yaşa hizmet

Üstünsalih, kredi kartları tarafında da destekleri devreye aldıklarını ve bireysel müşterilerin kredi ve kredi kartı borçlarını üç ay süreyle ertelediklerini söyledi.

Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterinin 305 milyon lira tutarındaki kredi kartı borçlarını ertelediklerini belirten Üstünsalih, taksit ötelemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:



“Toplam olarak baktığımızda; bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için 200 bin bireysel müşterimizin, toplam 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerinin erteleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14.5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik. 21 bin Banko Çek müşterimize 6.5 milyar lira tutarında limiti dolaşıma sunduk. Limit sıkıntısı çekenlere de çözüm getirdik. Bugün itibarıyla yine, 66 bin KOBİ ve ticari müşterimizin kart limitini 774 milyon lira, 54 bin bireysel müşterimizin kart limitini ise 191 milyon lira tutarında artırdık. Bir süre önce çıkardığımız SKY Limit ürünümüzle müşteri bazında limitler tanımladık. Müşterilerimiz bu limitleri diledikleri gibi kullanabiliyor.”



65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan müşterilerin emekli maaşlarını da, mülkü idarece yetkilendirilen kişiler aracılığıyla evlerinde ödediklerini ifade eden Üstünsalih, 65 yaş altındaki emeklilerin ise maaşlarını ve promosyonlarını ATM’lerden çekebildiklerini söyledi.



‘Güneşli günler bizi bekliyor’

Üstünsalih, “Şirketlerden ve bireysel müşterilerden ‘bankalar erteleme ve yeni kullandırım konusunda zorluk çıkarıyor, isteksizler’ şikayetleri geliyor. Böyle durumlar söz konusu mu?” sorusu üzerine VakıfBank olarak her zaman müşterilere kolaylık sağlayan bir banka olduklarını söyledi.



“Hele böylesine dayanışma gerektiren bir süreçte, müşterilerimizi zorda bırakmamız söz konusu dahi olamaz. Aksine süreci daha da kolaylaştırmaya çalışıyoruz” diyen Üstünsalih, şunları kaydetti:



“KOBİ, ticari ya da bireysel, ekonomik açıdan sıkıntıya düşen herkese her türlü desteği veriyoruz. Süreçleri kolaylaştırıyoruz ve hızla çözüm sunuyoruz. Çünkü hem iş dünyasının hem de vatandaşlarımızın bu süreçten en az hasarla çıkması için çabalıyoruz. Bugüne kadar ki başvuru sayısı ve toplam ötelediğimiz rakamlara bakıldığında da bu taleplerin tamamına yakınının gerçekleştiği zaten görülüyor. Milletimiz bilsin ki VakıfBank Ailesi her zaman yanlarındadır.”



Ziraat Bankası tam zamanlı çalışıyor



Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi 09.00 - 17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, müşterilerin işlem yapmak için görece daha az yoğun olan öğleden önceyi tercih edebileceğini bildirdi.

Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00 - 17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: “Sadece 12.30 - 13.30 saatlerinde bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Salgın öncesi dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemleri için şubelerimizi ziyaret saatlerinde eşit bir dağılım bulunuyordu. Ancak bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilir. Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor.”



Kırbaş, koronavirüsle mücadele kapsamında şubelere müşterileri maskeli kabul ettiklerini hatırlattı.