DeÄŸer yitiren birimler; 28. sÄ±radaki Compound yÃ¼zde 0.25, 30. sÄ±radaki Aave yÃ¼zde 1.33 ve 70. sÄ±radaki Just yÃ¼zde 1.75 dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kripto para piyasalarÄ±nda 24 saatlik iÅŸlem hacmi yaklaÅŸÄ±k 4.0 milyar dolar azalÄ±ÅŸla 107.97 milyar dolardan, 103.75 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yÃ¼zde 2.12 artÄ±ÅŸla 11,572.43 dolara ve piyasa hacmi de 209.26 milyar dolardan 213.61 milyar dolara yÃ¼kseldi. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ 12,015.56 dolarÄ± gÃ¶ren Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Kripto para piyasalarÄ±nda Pazartesi gÃ¼nÃ¼ 364.6 milyar dolara yÃ¼kselen toplam piyasa hacmi, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 345.51 milyar dolara Ã§ekildikten sonra, son 24 saatte yaklaÅŸÄ±k 13 milyar dolarlÄ±k artÄ±ÅŸla 358.68 milyar dolara yÃ¼kseldi.

Toplam 6,438 kripto para biriminin iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ 25,970 piyasadaki son 24 saatlik iÅŸlem hacmi 103.75 milyar dolarÄ± bulurken, toplam piyasa hacminin yÃ¼zde 59.5'ini Bitcoin oluÅŸturuyordu.

En yÃ¼ksek hacimli 10 kripto para birimindeki deÄŸiÅŸiklikler:

1.Bitcoin yÃ¼zde 2.12 artÄ±ÅŸla 11,572.43 dolar,

2.Ethereum yÃ¼zde 6.31 artÄ±ÅŸla 396.96 dolar,

3.XRP yÃ¼zde 2.93 artÄ±ÅŸla 0.28 dolar,

4.Tether yÃ¼zde 2.02 artÄ±ÅŸla 1.02 dolar,

5.Chainlink yÃ¼zde 28.81 artÄ±ÅŸla 16.56 dolar,

6.Bitcoin Cash yÃ¼zde 3.58 artÄ±ÅŸla 287.68 dolar,

7.Bitcoin SV yÃ¼zde 2.21 artÄ±ÅŸla 208.54 dolar,

8.Cardano yÃ¼zde 7.94 artÄ±ÅŸla 0.14 dolar,

9.Litecoin yÃ¼zde 3.21 artÄ±ÅŸla 55.02 dolar

10.Tezos yÃ¼zde 12.67 artÄ±ÅŸla 4.26 dolardan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yordu.

Analistlere gÃ¶re, kripto para piyasalarÄ±nda en yÃ¼ksek fiyat dÃ¼zeylerine ulaÅŸtÄ±ktan sonra hacimler genellikle dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimi gÃ¶steriyor. Buna gÃ¶re, bu geliÅŸmeler her zaman dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimi anlamÄ±na gelmiyor ve genellikle birikim dÃ¶ngÃ¼sÃ¼ olduÄŸunda gerÃ§ekleÅŸiyor.

Toplam piyasa deÄŸerinin 350 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼nlerde, ortalama iÅŸlem hacimlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n "saÄŸlÄ±klÄ± piyasa geliÅŸmesi"nin gÃ¶stergesi olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nde olan analistlere gÃ¶re, "iÅŸlem hacimleri azalsa bile, bir Ã¶nceki ayÄ±n seviyesinin altÄ±na dÃ¼ÅŸmediÄŸi sÃ¼rece endiÅŸe verici olmamalÄ±."

Buna gÃ¶re, iÅŸlem hacmi verilerinin aksine, vadeli iÅŸlem sÃ¶zleÅŸmelerinin aÃ§Ä±k pozisyon miktarÄ±, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n genel resmini ortaya seriyor.