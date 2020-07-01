Kripto paralarda en büyük 100'den 61'i düştü

Bu gelişmelere karşın, son bir haftada 10 bin doların üzerinden sert düşen Bitcoin 9,100 doların üzerinde tutunuyor.

Piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 6.0 düşüşle 165 milyar 362 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 133 milyar 139 milyon dolar olarak hesaplandı.

Toplam 5,677 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,710 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 55.12 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 260 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (Sıra numaraları, birimlerin

sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.21,

2.Ethereum yüzde 0.61,

3.Tether yüzde 0.32,

4.XRP yüzde 0.75,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.16

6.Bitcoin SV yüzde 0.50,

8.Binance Coin yüzde 0.30

9.Crypto.com Coin yüzde 1.33 düşerken,

7.Litecoin yüzde 0.44,

10.EOS yüzde 0.02 yükseldi,

Analistlere göre geçen hafta başında 8,900 dolara kadar düşsen Bitcoin, toparlanma belirtisi göstererek 9,200 dolara kadar yükseldi.

Bazı yatırımcılar ve analistler, Bitcoin'in borsa ile olan ilişkisinin, bir değer deposu veya dijital altın olduğu kullanım senaryosunu bozabileceğine dikkat çekiyor.

Finansal riskten korunma fonu yöneticisi ve Blockware çözümlerinin CEO'su Matt D’Souza, kısa bir süre önce bunu bir Twitter mesajında şöyle açıkladı:

“Bitcoin hakkında büyüleyici olan, ortaya çıkan çoklu kısa vadeli korelasyonlardır. Altın, dolar/yuan ve en sonunda da ABD hisse senetleri ile güçlü ve kısa vadeli korelasyonlara tanık olduk. Bu durum, Bitcoin'e sahip olan piyasa katılımcılarının genişlediğine işaret ediyor.”