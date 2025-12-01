Kripto paralarda yeni sinyal! Son hareketler ne anlama geliyor?

Kripto para piyasasında son iki ayda yaşanan dalgalanmalar yatırımcı korkusunu artırdı. Milliyet.com'dan Kübra Çelepi'ye konuşan Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, Fed’in para politikasındaki yumuşama sinyallerinin piyasayı rahatlattığını belirterek, Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin yüzde 86’ya yükseldiğini hatırlattı.

KORKU ENDEKSİ 10’A ÇAKILDI

Küresel piyasalarda dengelerin hızla değiştiği son iki ay, kripto yatırımcılarını riskten kaçmaya itti. Korku ve Açgözlülük Endeksi yılın en düşük seviyesi olan 10 puana kadar geriledi; piyasa aşırı korku bölgesine sıkıştı.

PANİĞİ FIRSATA ÇEVİRENLER KAZANÇLI ÇIKTI

Ancak Çelik’e göre tablo sanıldığı kadar karanlık değildi. Tam bu dönemde agresif düşüşleri fırsat gören yatırımcılar, son haftalarda gelen olumlu veri akışı sayesinde güçlü kazançlar elde etti.

FED FAİZ İNDİRİMİ OLASILIĞI YÜZDE 86

Çelik, özellikle Fed cephesindeki gelişmelerin kripto piyasasını önemli ölçüde rahatlattığını söylüyor. Aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin %86’ya yükselmesi, piyasada risk iştahını artıran en güçlü tetikleyicilerden biri oldu.

ABD hükümetinin aylar sonra yeniden açılması, veri akışının normale dönmesi, teknoloji hisselerindeki köpük endişesinin azalması ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi; kriptodaki sert likidasyonların ardından oluşan karamsar havayı dağıttı.

Ayrıca Fed’in 2026 için üç faiz indirimi öngörmesi de yatırımcıların uzun vadeli risk iştahını destekliyor.

ABD HAZİNE BAKANI’NIN AÇIKLAMASI PİYASAYI CANLANDIRDI: RESESYON BEKLEMİYORUZ

ABD Hazine Bakanı Martha Bessent’in 2026 yılında resesyon beklenmediğini açıklaması, kripto dahil tüm riskli varlıklarda iyimserliğin artmasına yol açtı.

Yaz aylarında geçen vergi indirimi yasasının devreye girecek olması, kurumsal şirketler için büyük maliyet avantajı sağlayacak. Çelik bu durumu şöyle değerlendiriyor:

“Vergi indirimleri güçlü büyüme verilerini destekler. Büyüme arttıkça riskli varlıklara fon akışı da hızlanır.”

Bu beklentilerin kripto piyasasında önümüzdeki aylarda yeni fon girişleri yaratması bekleniyor.

KURUMSALLAR YENİDEN ALIM İÇİN HAZIRLIKTA

Kripto paralara olan ilgi ne yatırımcı ne de kurumlar tarafında azalmış değil. Çelik, özellikle 2025 yılında ABD’nin attığı düzenleyici adımların ilgi ve güveni artırdığını belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yaptığı alımlar, bireysel yatırımcıyı da cesaretlendirmiş durumda. Üstelik ilgi yalnızca Bitcoin’le sınırlı kalmadı; Ethereum, Solana ve XRP gibi majör altcoinlerde kurumsal yoğunluk ciddi şekilde arttı.

2025 boyunca güven vermeyen birçok altcoin piyasadan silinirken, daha sağlam projeler güçlendi. Çelik, “Bitcoin hazinesi yapan şirketlerde geçici bir yavaşlama var ama vergi indirimleriyle birlikte yeni toplu alımlar gelecek” diyor.

Bu alımların yeniden fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor.

BITCOIN GÜVENLİ LİMAN OLABİLİR Mİ?

Blockchain teknolojisinin hızla yayılması ve geleneksel finans tarafından giderek daha fazla benimsenmesi, kripto varlıklara karşı bakışı değiştirse de “güvenli liman” unvanı için herkes aynı fikirde değil.

Çelik bu konuda temkinli konuştu; “Güvenli liman tanımı tüm kripto paralar için geçerli değil. Bu rolü en fazla Bitcoin üstlenebilir. Ancak fiyat istikrarı için küresel düzenleyici çerçeve şart.”

Önümüzdeki haftalarda volatilitenin artacağını hatırlatan uzman, yatırımcıların majör altcoinleri tercih etmelerinin daha sağlıklı olabileceğini belirtiyor.

Delist edilen projeler ve sıfırlanan coinlerin hâlâ ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Çelik, yatırımcılara net bir uyarıda bulunuyor: “Risk algınızı doğru ölçün, portföyünüzü buna göre çeşitlendirin. Gerekirse altına veya devlet tahvili gibi güvenli enstrümanlara da yer açın.”

PİYASA KIRILGAN AMA ÇÖKÜŞ BEKLENMİYOR

Çelik'e göre tablo hâlâ kırılgan olsa da panik gerektirecek bir durum bulunmuyor. Fed’in yumuşayan tonunun ve ABD ekonomisinde resesyon beklentisinin ortadan kalkmasının etkisiyle 2024–2025 döneminde oluşan pozitif hava, 2026’ya da taşınabilir.

Kripto piyasasına yönelik yeni fon girişleri, Bitcoin’in trend görünümünü desteklemeye devam edecek. Helin Çelik, “Yeni bir küresel kriz veya ani parasal sıkılaşma olmadıkça kripto piyasasında ılımlı görünüm korunacak.” diye konuştu.