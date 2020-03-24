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    Haberler Ekonomi Haberleri Kripto paralarda yükseliş sürüyor
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    24.03.2020 - 07:59 |

    Kripto paralarda yükseliş sürüyor

    Kripto paraların piyasa değeri son 24 saatte 14 milyar dolar arttı.

    Kripto paralarda yükseliş sürüyor

    Bitcoin fiyatında görülen toparlanmanın etkisi ile kripto paraların toplam değerleri son 24 saat içinde 14 milyar dolar artış göstererek 182,62 milyar dolar seviyesine yükseldi.

    Kripto paraların değerindeki artışta Bitcoin'in fiyatının yüzde 8,77 artışla 6442,23 dolar seviyesine ve piyasa değerinin 117,7 milyar dolara çıkması etkili oldu.

    Bugün Ethereum fiyatı yüzde 6,81, XRP'nin değeri yüzde 4,93 arttı.

    New York'ta hayat durduNew York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı.
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