Kripto paralarda yükseliş sürüyor

Bitcoin fiyatında görülen toparlanmanın etkisi ile kripto paraların toplam değerleri son 24 saat içinde 14 milyar dolar artış göstererek 182,62 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Kripto paraların değerindeki artışta Bitcoin'in fiyatının yüzde 8,77 artışla 6442,23 dolar seviyesine ve piyasa değerinin 117,7 milyar dolara çıkması etkili oldu.

Bugün Ethereum fiyatı yüzde 6,81, XRP'nin değeri yüzde 4,93 arttı.