Kritik veri öncesi dolarda son durum! İşte rakamlar...

Dolar/TL geçen hafta, en son Mayıs 2019'da görülen 6.0680'e kadar yükseldikten sonra dün günü 6.05 civarında oldukça yatay bir seyir izleyerek geçirdi.

Merkez Bankası'nın yılın ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 50 baz puan indirim yapması bekleniyor. Reuters'ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı anketin medyanı 50 baz puanlık indirimle politika faizinin %10.75'e çekileceği yönünde oluştu.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA ODAKLANMIŞ DURUMDA

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalardaki beklenti faiz indirimi yönünde bir adım atılacağı genel olarak 50 baz puan bekleniyor. Swap fiyatlamaları son düzenlemeler ardından bir gösterge olamıyor. Beklentiler 50 baz puanda yoğunlaşırken aslında gelinen faiz seviyelerinde yarın sıfır, 25 veya 50 baz puanlık bir adım atılması piyasalar açısından yeni bir haber getirmeyecektir. PPK satır araları da yakından takip edilecektir" dedi.

Bankacı faiz indirimlerinin enflasyondaki %12'li seviyelerden belirgin düşüş göstermemesi nedeniyle TL'nin korumasını zayıflatacağını da belirtti. Ancak son dönemde kamunun artan döviz arzı kısa vadede bu zayıflamayı ortadan kaldırabiliyor ya da en azından etkilerini sınırlıyor.

Hafta boyunca izlenecek diğer gelişmeler arasında TBMM Genel Kurul gündemine bugün gelmesi beklenen bankacılık ile ilgili düzenleme de yer alıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kısa sürede sürecin tamamlanacağına yönelik açıklamaları ardından İş Bankası'nın hisse devri öngören bir düzenlemenin TBMM'ye gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor.

Küresel piyasalarda Asya borsaları, Apple'ın koronavirüs salgınından dolayı üretimin yavaşladığını ve Çin'deki talebin zayıfladığını, buna bağlı olarak Mart'taki çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıklamasının ardından düştü.