Küçükbaş hayvan sayısında 2021 yılı hedefi 70 milyon

Çelik, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılığın geçen yıl başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden en az etkilenen sektörlerden biri olduğunu ve bu dönemde üretimde aksama yaşanmadığını söyledi.

Sektörün salgına rağmen 2020 yılının 9 aylık döneminde yüzde 5,3 büyüdüğüne dikkati çeken Çelik, "Yetiştiricilerimiz artan girdi maliyetleri başta olmak üzere her türlü zorluğa rağmen hükümetimizin destekleriyle üretime ara vermeden yoluna devam etmiş, tüketicilerimizi de herhangi bir gıda kriziyle karşı karşıya getirmemiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını küçükbaş hayvan sayısının artırılmasında hamle yılı olarak belirlediğini ve 56 milyon hedefi koyduğunu anımsatan Çelik, verilen desteklerle küçükbaş hayvan sayısının 60 milyonu aştığını ifade etti.

"Destekler büyük fayda sağladı"

Çelik, küçükbaş hayvancılık için verilen desteklerin yetiştiricilere çok büyük fayda sağladığını dile getirerek, geçen yıl 196 bin yetiştiriciye 23 milyon hayvan için 578 milyon lira destekleme ödemesinde bulunulduğu bilgisini verdi.

Anaç koyun keçiden anaç tiftik keçisine, sürü büyütme ve yenilemeden soy kütüğü ve çobana kadar çeşitli alanlarda verilen desteklerin küçükbaş hayvancılık sektörüne değer kattığını vurgulayan Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Koyun-keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili, izlenmesi, göçer hayvanların, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyle ilgili yönetmeliklerin çıkarılarak bazı sorunlara çözüm getirildiğine işaret eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Yetiştiricilerimizin idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmaması için tanımlama süresi koyun ve keçi türü hayvanlarda 1 yıla çıkarılarak kimliklendirme ve kayıt altına alma işlemlerinin daha geniş zamana yayılması sağlandı. Hayvan sahipleri tarafından yapılması gereken hayvan giriş-çıkış veya alım-satım bildirim süreleri de 7 günden 30 güne yükseltildi. Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler son derece olumlu olup, bürokrasiyi azaltması, tanımlama ve bildirim işlemlerinde süreyi uzatarak hayvan sahiplerinin işlerini kolaylaştırması sektörümüze olumlu yansıyacaktır."

"Et ve süt verimliliğinde gelişmiş ülkeleri yakalamak için çalışıyoruz"

Çelik, Türkiye'nin iklimi ve coğrafyasının küçükbaş hayvancılık için "biçilmiş kaftan" olduğunu ifade ederek, bir yandan küçükbaş hayvan sayısını çoğaltmak, diğer yandan da ıslah faaliyetleriyle doğum oranını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Et ve süt verimliliğinde gelişmiş ülkeleri yakalamak için çalıştıklarını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sektör olarak ülkemizin kırmızı et açığını, hayvan sayısını artırarak ve et verimliliğiyle karşılayabiliriz diye düşünüyoruz. 2021'in küçükbaş hayvancılık için zirve yılı olacağına inanıyorum. Küçükbaş hayvan sayımızı 70 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 2023 yılı için ise küçükbaş hayvan sayısı hedefimiz 90 milyon. Ayrıca Avrupa'da küçükbaş hayvan sayısında birinciliğimizi koruyarak, dünya ölçeğinde daha üst sıralara yerleşmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl hedeflerimiz için büyük adımlar atacağız."

"Küçük aile işletmelerine daha çok destek verilmeli"

Çelik, küçükbaş hayvancılıkta et üretimini artırmanın, hayvanların verimlerini yükseltecek ıslah çalışmalarıyla mümkün olacağına dikkati çekerek, bu doğrultuda faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Köyden kente göçlerin önlenmesi için sosyal açıdan da küçükbaş hayvancılığın önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Çelik, bunun için küçük aile işletmelerinin bu yıl daha çok desteklenmesini beklediklerini sözlerine ekledi.