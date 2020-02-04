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    04.02.2020 - 11:28 | | AA

    Küçükbaş hayvancılığa yönelik ıslah projesiyle 80 bin üstün nitelikli damızlık üretildi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında bugüne kadar işletmelerin kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç ve teke ürettiğini bildirdi.

    Küçükbaş hayvancılığa yönelik ıslah projesiyle 80 bin üstün nitelikli damızlık üretildi

    Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde yürütülen "Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi"nin meyvelerini vermeye başladığını aktardı.

    Projenin 2005 yılında başladığını ve bugün itibarıyla 56 ilde 171 alt proje ile devam ettiğini belirten Pakdemirli, projenin 21 koyun, 6 keçi ırkında, 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvanda uygulandığını kaydetti.

    Pakdemirli, proje kapsamındaki yetiştiricilere bugüne kadar toplam 421 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığını ifade etti.

    Döl ve süt verimi artırılacak

    Projeyle döl ve süt veriminin, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini bildiren Pakdemirli, "Ayrıca projenin yapağı ve tiftik kalitesinin iyileştirilmesi, yerli koyun-keçi ırklarımızın saf olarak yetiştirilmesi, korunması ve mevcut verim potansiyellerinin ortaya çıkarılması, birim hayvan başına elde edilen verimin artırılması, bölgelere özgü damızlık üretimi ve kaliteli damızlık hayvan elde etmek gibi hedefleri de bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Pakdemirli, projenin bu hedefler doğrultusunda başarılı şekilde uygulanmaya devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Projeyle küçükbaş hayvancılıkta büyüme, gelişme, süt, yapağı-tiftik verim kayıtları alınmaya başlanarak veri bankası oluşturuldu. Küçükbaş hayvancılığa olan ilgi artırıldı ve azalmaya başlayan Ankara keçisi gibi yerli gen kaynaklarımızda hızlı azalışın önüne geçildi. Kaliteli damızlık koç ve tekeler elde edilmeye başlandı ve işletmeler kendi ihtiyaçları için 80 bin üstün nitelikli damızlık koç-teke üretti. Proje kapsamında gerekli koordinasyonun sağlanması halinde, proje dışı işletmelere yaklaşık 150 bin baş erkek ve 350 bin baş dişi damızlık sağlanabilecek duruma gelindi."

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