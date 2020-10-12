Küçükbaş hayvancılığa Ziraat’ten büyük katkı

Ziraat Bankası’nın, Türkiye’de koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi kapsamında Tokat’tan başlattığı “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi Ağrı, Aksaray, Bayburt, Burdur, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Mersin, Samsun ve Sivas valiliklerinin de katılımıyla 15 ilde hayata geçti.

Valilikler ve Ziraat Bankası iş birliğiyle uygulanan proje ile halihazırda koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor. Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırıyor. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandırılabiliyor.

Bu kapsamda her üretici 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için öz kaynak aranmıyor. Kullandırılacak kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan sübvansiyonlarla üreticilerin 100 bin TL’ye kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebiliyor.

Her ile özel ilgi

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, AA’ya yaptığı açıklamada, uygulamaya koydukları projenin her ilin potansiyelini kendi içinde değerlendirmeyi ve oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Valiliklerle yaptıkları iş birliğiyle tedarik, pazarlama, satış ve finansmana erişimin oldukça kolaylaştığını ifade eden Pişmaf, Tokat’taki pilot uygulamayı duyurmalarıyla birlikte çok sayıda valinin bizzat arayarak kendilerinin de “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” demek istediğini ilettiğini söyledi.