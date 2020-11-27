'Kulağımız aşıda, gözümüz havada'

Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden havacılığın, dünya çapında aşı dağıtımındaki yarışa hazır olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, Kovid - 19 aşısının bulunması kadar küresel dağıtımı ve lojistiğinin de zorlu bir süreç olacağını aktararak, 10 milyar doz aşı için 15 bin uçuş, 200 bin palet dağıtım ve 15 milyon soğutucu kutuda teslimat gerektiğini hesaplıyor.



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, 24 Kasım’daki IATA 76. Yıllık Genel Toplantısı’nın ardından yap-tığı açıklamada, Kovid - 19 aşısı için tüm zamanların en büyük ve en karmaşık lojistik kampanyasına havacılık sektörünün hazır olduğunu söylemişti.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, AA’ya yaptığı açıklamada, salgın döneminde küresel gıda, ilaç ve medikal ürün zincirinin aksamaması için önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:











“Başarılı hava kargo markamız Turkish Cargo; deneyimi, sahip olduğu nitelikler ve uçuş ağıyla uluslararası bir hava köprüsü oluşturdu. Talebi karşı-layabilmek için geniş gövde yolcu uçaklarımızı da kargo uçuşlarımızda değerlendirdik. Bugün yeniden gökyüzündeyiz belki ama eskisi kadar mutlu değiliz. Fakat bilim insanlarımızın çabalarıyla eski günlere kavuşma umudumuz günden güne artıyor. Yeniden, dilediğimiz gibi, özgürce uçacağımız günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Kulağımız aşıdan gelecek haberde, gözümüz gökyüzünde...”



‘Ulaştırmaya hazırız’



Aşı hazır olduğunda THY olarak önemli bir görev üstleneceklerini vurgulayan Aycı, “Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak 127 ülkeyi uçuş ağımızda barındırıyoruz. İstanbul’daki operasyon merkezlerimizde aşının ihtiyaç duyacağı tüm saklama ve taşıma koşullarını sağlayacak donanıma sahibiz. Geçtiğimiz günlerde bunun bir örneği olarak Çin’den Brezilya’ya aşı taşıdık. Gerektiğinde yolcu uçaklarımızı da gerekli konfigürasyonları ger-çekleştirerek bu gibi aşı taşımalarımızda değerlendirebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun, biz ulaşmaya ve ulaştırmaya hazırız” şeklinde konuştu.



Havayolu şirketlerine nakil görevi düşecek



Kovid-19’a karşı gelecek vadeden 3 aşı adayı dikkati çekerken, söz konusu aşıları geliştiren şirketler, aşının aralık ayında hazır olacağını duyurdu.

Pfizer ve BioNTech’in, yaklaşık 10 ayda ürettikleri aşının dağıtımı için hazırlıklarını tamamladıkları belirtiliyor. Aşının ABD, Almanya ve Belçika’daki Pfizer merkezlerinden dağıtılması, sonrasında kara ve hava yollarıyla nakledilerek belli dağıtım merkezlerinde tutulması öngörülüyor.



Daha önce aşının 2021’in ortasına kadar uygulamaya başlamasını beklemeyen hava yolu şirketleri, Kovid - 19 testlerine umut bağlarken, IATA da hızlı sonuç veren antijen testlerinin ekimden itibaren piyasaya sürülmesinden sonra hükümetlere seyahati kısıtlayıcı karantina önlemlerini yaygın test programlarıyla değiştirme çağrısı yapıyordu.



Kısmi toparlanma



AA’nın haberine göre, Kovid-19 salgınında ikinci dalga nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve 2021’de toplamda 157 milyar dolar zarar edeceği öngörüsünde bulunan IATA’nın hazirandaki tahmini 100 milyar dolar zarar şeklindeydi.



Birlik, geçen yıl 4.5 milyar olan hava yolu yolcu sayısının bu yıl 1.8 milyar yolcuya düşmesini ve gelecek yıl kısmen toparlanarak 2.8 milyar yolcuya ulaşmasını bekliyor. ATA, küresel kargo miktarının yüzde 11.6 düşüşle 54.2 milyon tona gerileyecek olmasına karşın yolcu azlığı nedeniyle uçakların yere indirilmesinin kargo fiyatlarını yükseltmesinden dolayı kargo gelirlerinin bu yıl yüzde 15 artarak 117.7 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor.