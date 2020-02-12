Kümes Hayvancılığı Üretimi açıklandı!

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi %7,4, kesilen tavuk sayısı %4,9, tavuk yumurtası üretimi %1,7, hindi eti üretimi ise %0,1 arttı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %1,3 artarken, tavuk eti üretimi %0,8, kesilen tavuk sayısı %1,7, hindi eti üretimi ise %14,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre %2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 arttı.

Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi %9,7 artarak 184 bin 349 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı %9,1 artarak 104 milyon adet oldu. Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi %3,6 artarak 1,7 milyar adet oldu. Aralık ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi %12,3 artarak 5 bin 965 ton olarak gerçekleşti.