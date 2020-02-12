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    HaberlerEkonomi Haberleri Kümes Hayvancılığı Üretimi açıklandı!
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    12.02.2020 - 10:16 | | milliyet.com.tr

    Kümes Hayvancılığı Üretimi açıklandı!

    TÜİK Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı. Tavuk eti üretimi 184 bin 349 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

    Kümes Hayvancılığı Üretimi açıklandı!

    Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi %7,4, kesilen tavuk sayısı %4,9, tavuk yumurtası üretimi %1,7, hindi eti üretimi ise %0,1 arttı. Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %1,3 artarken, tavuk eti üretimi %0,8, kesilen tavuk sayısı %1,7, hindi eti üretimi ise %14,2 azaldı.

    Kümes Hayvancılığı Üretimi açıklandı

    Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre %2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 arttı.

    Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi %9,7 artarak 184 bin 349 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı %9,1 artarak 104 milyon adet oldu. Aralık ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi %3,6 artarak 1,7 milyar adet oldu. Aralık ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi %12,3 artarak 5 bin 965 ton olarak gerçekleşti.

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