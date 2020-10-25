Kumsallara iskele kurmak yasaklandı

Buna göre, kıyının kum ya da çakıl olması durumunda kıyılarda güneşlenme ve denize girme amaçlı iskelelere artık izin verilmeyecek. Kıyının kayalık karakterde olması ya da kum veya çakıl olmasına rağmen denize girebilmenin, güneşlenme imkanının bulunmadığı yerlerde rekreaktif iskele yapımına standartlar dahilinde izin verilecek.

Doğal ve fiziki nedenlerle denize girme imkanının olmadığı kıyılarda, iskele eni 3 metreyi geçemeyecek, uzunluk ise deniz derinliğine bağlı olarak bir komisyon tarafından belirlenecek, iskelelerin önünde platform oluşturulamayacak.

Rekreatif amaçlı iskelelere yolcu ve yük indirme-bindirme ve yanaşma yapılmayacak, denize girme, güneşlenme, amatör su sporları amaçları dışında kullanılamayacak.

Dolayısıyla kıyılarda düzensiz ve çarpık iskele görüntülerine izin verilmemiş olacak. Genişliği 3 metreyi geçmeyen, platform niteliği taşımayan iskeleler, standartları sağlamaları halinde imar planı olmadan yapılabilecek.

Fırat'a kenar çizgisi

Öte yandan Dicle ve Fırat nehrinin ana kollarında da yargı kararına uygun şekilde Kıyı Kanunu uygulanarak, bu nehir kollarında kıyı kenar çizgisi tespiti yapılmadan imara izin verilmeyecek.