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15.01.2021 - 13:31 | | AA

Kurallara uymayan yapı denetim kuruluşlarına göz açtırılmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce geçen yıl denetlenen 6 bin 450 yapı denetim firmasından 198'ine idari para cezası uygulandı.

Kurallara uymayan yapı denetim kuruluşlarına göz açtırılmadı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yapı denetimlerini ve bu denetim hizmetlerini yürüten firma ile laboratuvarlara ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 2020'de 90 milyon metrekare alana tekabül eden 49 bin binanın denetimi tamamlandı.

Ülke genelinde yapı denetim hizmetleri yürüten 2 bin 204 yapı denetim ile 364 laboratuvar kuruluşu bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik İl müdürlükleri ekiplerince geçen yıl yapı denetim firmalarına yönelik 6 bin 450 denetim yapıldı. Firma sayısına göre en fazla denetim, Antalya'da gerçekleştirildi.

Bu denetimler kapsamında, yapı denetim kuruluşlarından 198'ine idari para cezası uygulandı. 1 yıl boyunca yeni iş almama cezası verilen firma sayısı ise 141 oldu.

Ayrıca 144 yapı denetim kuruluşunun belgesi iptal edildi.

İl müdürlükleri ekiplerince yapı denetim laboratuvarlarına yönelik incelemeler sonucunda ise 46 laboratuvara idari yaptırım uygulandı, 7 laboratuvarın da izin belgesi iptal edildi.

En fazla idari para cezasının verildiği il Kocaeli oldu. 1 yıl boyunca yeni iş almama cezası en fazla Ankara'da uygulandı. Firma yapı denetim izin belgesi iptalinin en fazla uygulandığı il ise İstanbul oldu.

1 milyona yakın çipli beton numunesi alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2018 Ocak'ta, betonların projeye uygunluğunun çip teknolojisiyle izlenmesine yönelik protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda, inşaatlardan alınan beton numunelerinin çip sistemiyle izlenmesi ve deney sonuçlarının laboratuvar ortamından herhangi bir müdahale olmadan Bakanlık sistemine çevrim içi aktarılmasını sağlayan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) kurulmuştu.

25 Aralık 2018'den itibaren 81 ilde eş zamanlı uygulanmaya başlayan, inşaatlardaki beton kalitesinin tespiti için yürütülen EBİS kapsamında bugüne kadar 131 bin 700 binadan 9 milyon 750 bin çipli beton numunesi alındı.

Öte yandan, Bakanlık, birçok ülkeden EBİS'e yönelik talepleri de alıyor.

Bu kapsamda KKTC, Arnavutluk ve Azerbaycan'da da EBİS'in uygulanmasına yönelik mutabakat zaptı, ülke bakanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla hayata geçirildi.

Bakanlık, bu yıl da yapı denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Çocukların attığı torpil ortalığı karıştırdıAntalya'da 3 çocuk elektronik eşya tamiri yapılan iş yerine torpil atıp kaçtı. Torpilin patlaması sonucu iş yerindeki büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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