Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı'na yavaş yavaş yaklaşılıyor. İki bayramda emeklilere ikramiye veriliyor. Ramazan Bayramı'ndan sonra kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi emeklilerin gündeminde yer alıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin verileceği tarih henüz açıklanmadı. Detaylar geldiği zaman haberde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020

Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020

Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020