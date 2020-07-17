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    17.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Küresel ekonomide toparlanma başladı

    Uluslararası Para Fonu (IMF), Kovid-19 salgınının yeni bir aşamaya girdiğine işaret ederek küresel ekonomik faaliyetin çok düşük bir seviyeden toparlanmaya başladığını bildirdi. IMF, 18 Temmuz’da sanal ortamda gerçekleşecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi “G20 Gözlem Notu” raporunu yayımladı.

    Küresel ekonomide toparlanma başladı

    Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4.9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, “Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yoksulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek” değerlendirmesinde bulunuldu.

    Çoğu G20 ekonomisinde geniş kapsamlı politika desteği sağlandığına dikkatin çekildiği raporda, politika yapıcıların dirençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi. Sağlık krizinin sona ermesi ve büyümenin yeniden canlandırılması için G20’nin kolektif çabalarının önemli olduğu vurgulanan raporda, politika yapıcıların salgınla mücadele için gerekli ürünlerle sağlık malzemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti altına almak için birlikte çalışması ve temel ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının kaldırılması gerektiği ifade edildi.

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