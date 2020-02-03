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    HaberlerEkonomi Haberleri Küresel gelişmelerle petrol fiyatları geriledi
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    03.02.2020 - 18:04 | | DHA

    Küresel gelişmelerle petrol fiyatları geriledi

    Altın, ülke ekonomisini coronavirüsün etkisinden korumak amacıyla Çin Merkez Bankası'nın piyasayı fonlayacağına ilişkin açıklamaların ardından hafif düşerken, bu gelişme ile önce yükselen petrol fiyatları, birçok ülkede, Çin'e ve Çin'den uçuşların geçici durdurulacağı yolunda kararlar alındığına ilişkin haberlerle geriledi.

    Küresel gelişmelerle petrol fiyatları geriledi

     

    Çin Merkez Bankası danışmanı Ma Jun, Banka'nın ters repo faizinde indirime gitmesinin yeni coronavirüs salgınının reel ekonomi üzerinde yarattığı şoku hafifleteceğini söyledi. Financial News'a konuşan Ma Jun, ters repo faizinin indirilmesinin beklentilerin istikrar kazanması ve finansal piyasa güveninin yeniden tesis edilmesi açısından iyi bir adım olduğunu da vurguladı.

    Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.08 düşüşle 56.01 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.52 düşüşle 51.29 dolardan işlem görüyor.

    Küresel Emtia piyasalarında;

     - gümüş, yüzde 1.32 düşüşle 17.76 dolardan,

     - altın, yüzde 0.28 düşüşle 1,583.50 dolardan,

     - bakır, yüzde 0.10 artışla 2.51 dolardan,

     - platin, yüzde 0.84 artışla 970.00 dolardan ve

     - paladyum yüzde 0.30 düşüşle 2,218.00 dolardan işlem görüyor.

     İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,053  liraya geriledi.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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