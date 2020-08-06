BİST1.051-3.76EURO8.653.32USD7.263.08ALTIN478.213.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı
    ABONE OL
    06.08.2020 - 14:17 | | AA

    Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı

    Küresel gıda fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1 artarak 94,2 değerine ulaştı.

    Küresel gıda fiyatları temmuzda arttı

    Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, bitkisel yağ fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 7,6 artarak son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

    Tereyağı ve peynirden süt tozuna kadar tüm ürünlerde fiyatlar yükselirken, süt ürünleri fiyat endeksi de aylık yüzde 3,5 artış kaydetti. Tahıl fiyat endeksi ise hazirana göre fazla değişim göstermedi.

    Brezilya'dan gelen güçlü şeker kamışı kırma rakamları fiyat artışlarını nispeten yavaşlatırken, şiddetli kuraklık nedeniyle Tayland'da yükselen enerji fiyatları nedeniyle daha düşük şeker üretimi beklentileri şeker fiyat endeksinde yüzde 1,4'lük artışa neden oldu.

    Et fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,2 düştü. Ana ihracat bölgelerinde yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinden dolayı sektörde yaşanan aksamalara rağmen küresel ithalat talep hacminin ihracatın altında kalması, domuz ve sığır eti fiyatlarını düşürdü.

    Brezilya'da yüksek yem maliyetleri ve gelecekteki talebe ilişkin endişelerin tetiklediği üretim kesintilerinin etkisiyle kümes hayvanı eti fiyatları yükseldi.

    Böylelikle küresel gıda fiyat endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2, yıllık bazda da yüzde 1 artarak ortalama 94,2 puan oldu.

      2 gencin öldüğü kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdıMuğla’nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasından 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Avcılar'da feci kaza! Ağaca çarpan kamyon parçalandı

      Avcılar'da feci kaza! Ağaca çarpan kamyon parçalandı

      Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

      Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

      3 renkteki dumanların anlamı ne?

      3 renkteki dumanların anlamı ne?

      Konya'da, koronavirüs testi pozitif kişilere giriş-çıkış yasağı

      Konya'da, koronavirüs testi pozitif kişilere giriş-çıkış yasağı

      Sıradaki Haber