08.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Küresel gıda fiyatları zirvede
Küresel gıda fiyat endeksi, 2020’de ortalama 97.9 puana ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı, endeks bir yılda yüzde 3.1 arttı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020’de dünya gıda fiyatlarındaki yükselişte süt ürünleri ve bitkisel yağlar başı çekti. Bitkisel yağ fiyatları endeksi bir yılda yüzde 19.1 arttı. Öte yandan et fiyat endeksi ise 2020’de 2019’a göre yüzde 4.5 geriledi.