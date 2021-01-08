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08.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Küresel gıda fiyatları zirvede

Küresel gıda fiyat endeksi, 2020’de ortalama 97.9 puana ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı, endeks bir yılda yüzde 3.1 arttı.

Küresel gıda fiyatları zirvede

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020’de dünya gıda fiyatlarındaki yükselişte süt ürünleri ve bitkisel yağlar başı çekti. Bitkisel yağ fiyatları endeksi bir yılda yüzde 19.1 arttı. Öte yandan et fiyat endeksi ise 2020’de 2019’a göre yüzde 4.5 geriledi.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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