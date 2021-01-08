Küresel gıda fiyatları zirvede

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020’de dünya gıda fiyatlarındaki yükselişte süt ürünleri ve bitkisel yağlar başı çekti. Bitkisel yağ fiyatları endeksi bir yılda yüzde 19.1 arttı. Öte yandan et fiyat endeksi ise 2020’de 2019’a göre yüzde 4.5 geriledi.