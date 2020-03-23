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    HaberlerEkonomi Haberleri Küresel ham çelik üretimi şubatta arttı
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    23.03.2020 - 15:28 | | AA

    Küresel ham çelik üretimi şubatta arttı

    Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 142,4 milyon tona ulaştı.

    Küresel ham çelik üretimi şubatta arttı

    Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

    Buna göre, küresel ham çelik üretimi, şubat ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artarak 142,4 milyon ton oldu.

    Söz konusu dönemde Çin 74,8 milyon ton, Hindistan 9,6 milyon ton, Japonya 7,9 milyon ton ve ABD 7,2 milyon ton ham çelik üretti.

    Türkiye'de ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artarak 2,9 milyon ton oldu.

    Brezilya'da 2,7 milyon ton, İtalya'da 2 milyon ton, Ukrayna'da 1,7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirildi.

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