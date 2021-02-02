MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Küresel iş seyahati harcamalarının artması bekleniyor
ABONE OL
02.02.2021 - 17:48 | | AA

Küresel iş seyahati harcamalarının artması bekleniyor

Küresel İş Seyahatleri Birliği (Global Business Travel Association-GBTA), iş seyahati harcamalarının Kovid-19’da aşılama oranının artması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle 2021'de yüzde 21 artmasının beklendiğini bildirdi.

Küresel iş seyahati harcamalarının artması bekleniyor

GBTA, iş seyahati sektörüne ilişkin görünüm raporunu açıkladı. Buna göre, iş seyahati harcamalarının bu yıl dünya genelinde yüzde 21 artacağı tahmin ediliyor.

Raporda, “Aşılama oranının küresel olarak atması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle bu artışın (yüzde 21) büyük kısmının 2021'in sonunda oluşması bekleniyor.” denildi.

Raporda, iş seyahati harcamaların 2025’e kadar Kovid-19 öncesi seviyelere geri döneceği tahmininde bulunuldu.

İş seyahati pazarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyürken, Kovid-19 salgını ve bununla gelen seyahat yasaklarıyla birlikte büyük kayıplar yaşadı. Birçok konferans iptal edilerek çevrim içi ortama taşındı.

Şanlıurfa'da şizofreni hastası bıçakla ailesini rehin aldıŞanlıurfa'da birlikte yaşadığı annesi, yengesi ve kardeşlerini bıçakla rehin alan şizofreni hastası Halil A., Özel Harekat polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ailesiyle tartışan Halil A. eline bıçak alınca aile korkudan kendini odaya kilitledi. Komşuların haber vermesiyle eve giren polis Halil A.’yı etkisiz hale getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel için açıklama: Ekiplerimiz sahada

Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sel için açıklama: Ekiplerimiz sahada

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Koronavirüs tablosu 2 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Koronavirüs tablosu 2 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Korona tablosunda son durum...

Sıradaki Haber