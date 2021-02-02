Küresel iş seyahati harcamalarının artması bekleniyor

GBTA, iş seyahati sektörüne ilişkin görünüm raporunu açıkladı. Buna göre, iş seyahati harcamalarının bu yıl dünya genelinde yüzde 21 artacağı tahmin ediliyor.

Raporda, “Aşılama oranının küresel olarak atması ve tüketici güveninin geri dönmesiyle bu artışın (yüzde 21) büyük kısmının 2021'in sonunda oluşması bekleniyor.” denildi.

Raporda, iş seyahati harcamaların 2025’e kadar Kovid-19 öncesi seviyelere geri döneceği tahmininde bulunuldu.

İş seyahati pazarı son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyürken, Kovid-19 salgını ve bununla gelen seyahat yasaklarıyla birlikte büyük kayıplar yaşadı. Birçok konferans iptal edilerek çevrim içi ortama taşındı.