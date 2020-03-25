Küresel jet yakıtı tüketimi yüzde 70 azalacak

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19, küresel petrol talebini azaltırken petrol fiyatlarında da düşüşe sebep oldu. Günlük yaklaşık 100 milyon varil olan petrol talebinin Kovid-19 sebebiyle günlük 12-20 milyon varil azalabileceği hesaplanıyor.

Diğer yandan, birçok ülkenin Kovid-19'la mücadele kapsamında seyahatlerini askıya alması küresel hava trafiğini ve jet yakıtı tüketimini hızla düşürmeye başladı.

Hava yolu uçuşları takip sistemi Flight Radar 24'ün verilerine göre, son 1 ayda günlük toplam uçuş sayısı 196 bin 756'dan 95 bin 227'ye kadar geriledi. Böylece, dünyadaki günlük uçuş sayısında Kovid-19'a bağlı olarak yüzde 51'e varan düşüş yaşandı.

Uzmanlara göre, Kovid-19 sebebiyle azalan hava trafiğinin en büyük etkileri ise nisan ve mayıs aylarında hissedilecek.

Londra merkezli enerji danışmanlık şirketi Facts Global Energy (FGE) Petrol Talep Tahmin Direktörü Cüneyt Kazokoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük hava trafiğinin çok hızlı bir şekilde azaldığını dile getirdi.

Seyahat yasakları sebebiyle hava trafiğinin durma noktasına gelebileceğini kaydeden Kazokoğlu, "Bunun da jet yakıtı tüketimine büyük etkisi olacak. Beklentimiz, mart, nisan ve mayıs itibarıyla dünya çapında jet yakıtı tüketiminin yüzde 60 ila yüzde 70 arasında düşmesi ki bu oran daha fazla olabilir." diye konuştu.

Kazokoğlu, bu kapsamda iki öngörüleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birinci öngörü, işler 3-6 ay sonra normale dönecek. Ancak hükümet açıklamalarını ve akademik çalışmaları takip ettiğimiz zaman ikinci öngörüye varıyoruz. Oradan da anladığımız bu sürecin 12-18 ay arasında sürebileceği. Bu süreçte, hava yolu şirketleri, turizm, eğlence, yeme içme sektörü çok negatif etkilenecek. Diğer yandan, jet yakıtı tüketimindeki düşüş petrol talebini de aşağı çekiyor. Jet yakıtı, dünyadaki petrol talebinin yüzde 8'ine denk. Küresel jet yakıtı tüketimi yarı yarıya azalsa petrol tüketiminin yüzde 4'ü anlamına geliyor ve bu da günlük 4 milyon varil demek. Buna, sokağa çıkma yasakları nedeniyle azalan benzin kullanımı, fabrikaların çalışmaması nedeniyle düşen dizel tüketimi gibi kalemler de eklenince petrol talebinin bu yıl çok büyük ölçüde daralacağını söyleyebiliriz."

"Yılın ikinci yarısı için de belirsizlik söz konusu"

Norveç merkezli bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy Kıdemli Analisti Artyom Tchen ise seyahat kısıtlamaları ve azalan enerji tüketimi sebebiyle küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2'den daha az olabileceği tahmininde bulundu.

Uçuş iptallerinin giderek arttığına dikkati çeken Tchen, "Yılın ikinci yarısı için de belirsizlik sürüyor. Özellikle birçok Avrupalı hava yolu şirketinin çok ciddi derecede etkileneceğini düşünüyoruz. Kovid-19 salgınından en büyük hasarı jet yakıtı sektörü alabilir." dedi.