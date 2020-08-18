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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Küresel krizden güçlenerek çıkacağız’
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    18.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Küresel krizden güçlenerek çıkacağız’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’de hanehalkı ve kamu borçluluğunun diğer ülkelere göre çok daha iyi durumda olduğunu belirterek, ülkenin küresel krizden daha da güçlenerek çıkacağını kaydetti.

    ‘Küresel krizden güçlenerek çıkacağız’

    Kamu ve hanehalkı borçluluğu düzeylerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak şöyle dedi:

    Ekonomi ve kriz yönetimi konusunda sabıkası kabarık olup Türkiye’ye karanlık günler yaşatanlar, bugün borçluluk üzerinden ortaya koydukları yalanlarla kendilerince yıpratma politikası izliyor. Türkiye’de hane halkı borçluluğunda kişi başına düşen borç miktarı 1291 dolardır. Gelişmekte olan ülkelerde 26 bin 680 dolar olan bu rakam; 6 bin 271 dolar olan dünya ortalamasının çok altındadır. Kamu borçluluğunda ise Türkiye’nin rakamları dünya ortamasının üçte biridir.”

    Paylaşımında Türkiye’nin borçluluk düzeyini, farklı ülkelerle kıyaslayan grafiklere de yer veren Bakan Albayrak  şu ifadeleri kullandı:

    “Türkiye, hanehalkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır.”

    ‘Küresel krizden güçlenerek çıkacağız’

    ‘Küresel krizden güçlenerek çıkacağız’

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