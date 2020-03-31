BİST90.0082,21EURO7,23-0,48USD6,57-0,04ALTIN341,20-0,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Küresel rüzgar gücü artmaya devam ediyor
    ABONE OL
    31.03.2020 - 11:20 | | AA

    Küresel rüzgar gücü artmaya devam ediyor

    Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde ilk sıralarda yer alan Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya'nın yanı sıra piyasa koşullarının diğer ülkelerde de gelişmesiyle toplam kurulu güç, 2019'da bir önceki yıla göre 60 bin 400 megavat artarak 650 bin 557 megavat oldu.

    Küresel rüzgar gücü artmaya devam ediyor

    AA muhabirinin, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin (GWEC) 2019'a ilişkin yıllık raporundan yaptığı derlemeye göre, fosil yakıtlara nazaran daha temiz ve avantajlı olan rüzgar enerjisi kapasitesinin toplam kurulu güç içindeki artış eğilimi sürecek.

    Yeni tip koronavirüs salgınının rüzgar sektörüne etkisi henüz bilinmemekle birlikte rüzgar enerjisi kapasitesine bu yıl sonunda, 76 bin megavat ilave olabilecek.

    Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde ilk sıralarda yer alan Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya'nın yanı sıra piyasa koşullarının diğer ülkelerde de gelişmesiyle toplam kurulu güç 2019'da bir önceki yıla göre 60 bin 400 megavat artarak 650 bin 557 megavat olarak kaydedildi.

    Offshore rüzgarda rekor

    Geçen yıl tüm zamanların kurulu güç ilavesi rekoruyla küresel deniz üstü (offshore) rüzgar gücü, 29 bin 136 megavata ulaştı.

    İlave kurulu güç 2018'de 4 bin 348 megavat olarak gerçekleşirken, 2019 yılında bu rakam 6 bin 145 megavat olarak kayıtlara geçti.

    Karasal rüzgarda Çin, deniz üstünde Birleşik Krallık lider

    Karasal rüzgar enerjisi kurulu gücünde geçen yıl 23 bin 760 megavat ilave kapasiteyle Çin lider konuma yükselirken, Çin'i, 9 bin 143 megavat ilave kapasiteyle ABD, 2 bin 377 megavat ilave kapasiteyle Hindistan takip etti.

    Deniz üstü kurulu güçte Çin, 2019'da 2 bin 395 megavat ilave gerçekleştirdi. Çin'i 1763 megavat ilave kapasiteyle Birleşik Krallık izledi.

    Öte yandan, Birleşik Krallık 9 bin 723 megavat toplam kurulu güçle ilk sırada yer aldı, bu ülkeyi 6 bin 838 megavat kurulu güçle Çin, 7 bin 493 megavat kurulu güçle Almanya takip etti.

      Corona virüs nedeniyle kapalı olan tarihi çarşıda güvenlik önlemleri artırıldıBursa'da, corona virüs önlemleri kapsamında, içerisinde 4 bin dükkan bulunan ve kentteki ticaretin kalbi olarak bilinen tarihi Kapalıçarşı, 6 Nisan'a kadar kapatıldı. Çoğunlukla kuyumcu esnafının bulunduğu Kapalıçarşı'da, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği tarafından yüksek güvenlik önlemleri alındı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İzmir'de Yunan adalarına geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı

      İzmir'de Yunan adalarına geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

      Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

      Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

      Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

      ÖSYM 2020 sınav takvimi | YKS - KPSS - DGS - MSÜ - YÖKDİL - ALES yeni sınav tarihleri!

      ÖSYM 2020 sınav takvimi | YKS - KPSS - DGS - MSÜ - YÖKDİL - ALES yeni sınav tarihleri!

      Sıradaki Haber