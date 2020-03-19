Küresel satış dalgasıyla altın ve petrol geriledi

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü 27.19 dolara kadar yükseldikten sonra, düne göre yüzde 1.1 artıda 25.25 dolara çekildi. ABD hafif ham petrolü seans başında yüzde 20 dolayında yükseldikten sonra yüzde 7.1 artışla 21.81 dolar düzeyine döndü.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.82 artışla 12.08 dolardan,

- altın, yüzde 0.29 düşüşle 1,489.49 dolardan,

- bakır, yüzde 7.99 düşüşle 4,734 dolardan,

- platin, yüzde 0.13 artışla 626.99 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.67 düşüşle 1,589.05 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 310 liraya, çeyrek altın 515 liraya, Cumhuriyet altını da 2,113 liraya geriledi.