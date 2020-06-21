‘Küresel tedarik fırsatı ihracatımızı artırır’

Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, YASED Başkanı Ayşem Sargın ve TMB Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Dünya artık küresel tedarik ve değer zincirinde yeni adres arayışları içinde. Türkiye bu anlamda gerçek bir potansiyel sunuyor. Atacağımız doğru ve kararlı adımlarla ülkemiz için bunu bir fırsata çevirmemiz mümkün. Burada doğru stratejiler izlemeli, üretim ve ihracatımızın artması yönündeki faaliyetlere odaklanmalıyız.”