Küresel ticaret ‘bekleme’ye geçti

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa’nın salgından dolayı çok zor durumda olduğunu, bu nedenle dünya çapında siparişlerin ‘bekleme’ evresine geçtiğini söyledi.

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 68’ini Avrupa Birliği’ne yapıyor. Çin’den başlayan salgın sürecinde Avrupalı alıcıların bir numaralı tedarikçisi olarak Türkiye öne çıkmıştı, ancak mevcut süreçte Avrupa’da hızla yayılan virüs alım kararlarında ertelemeye sebep oluyor.

Gelecek 1 - 2 aylık süreçte salgının kontrol altına alınmaması durumunda hazır giyim ve konfeksiyon sektörü zor günlerin bekleyeceğini vurgulayan Gültepe, “Kontrollü olmaya çalışıyoruz ancak olağan üstü bir durum var. Bu süreci bir bekleme/duraksama zamanı olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Fuarlara erteleme

Bu süreçte alım heyetleri ile görüşmeler ve tanıtım kaynaklı önemli çalışmalara imza atılan fuar, kongre gibi etkinlikler de Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında 1 Mayıs tarihi sonrasına ertelendi. Bu karar, Türkiye’de düzenlenmesi planlanan 16 Mart - 30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarları kapsıyor. Dünya çapında da küçüklü büyüklü tüm fuarlar arka arkaya iptal ediliyor.

Dijital tanıtım

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, “Yeni pazarlar bulmanın yanında mevcut pazarları korumak için de aşırı gayret gerekiyor” diye konuştu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki ise, ihracat ilişkileri için dijital ortamda iletişim kurmaya ağırlık verdiklerini söyledi.

Habur kuyruk oldu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hayri Uğur en önemli ihracat kapılarından Habur’un tedbirler neticesinde kapatıldığını hatırlatırken, ihracatın devam etmesi için henüz kesin bir çözüm bulunamadığını belirtti.

Uğur, “Habur’da çok uzun TIR kuyrukları var. Çok yavaş bir şekilde de olsa ilerleme var. Buradan giden TIR dorsesi orada alınıyor, boşaltılıyor ama bu dorse değişimi de çok yavaş ilerliyor” dedi.

Konteyner sayısı az

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder İtalya haricinde siparişlerde durma ve iptal olmadığını söyledi.

Ancak lojistik konusunda sıkıntı çektiklerini belirten Önder, “Çin’deki durumdan dolayı konteyner bulmada sıkıntı yaşıyoruz. En önemli nokta bu süreçten dersler çıkarmak” dedi.