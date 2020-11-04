Küresel yarıştılar ihracatı katladılar

Türkiye’nin ihracatı, ekim ayında da rekora koştu. Ekim 2020 ihracat oranı, hem bu yılın en yüksek aylık ihracat rakamı oldu, hem de tüm zamanların aylık rekorunu kırdı.



Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), ekim ayı verilerine göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 artarak 17 milyar 333 milyon dolar oldu.

Hazır giyim, mobilya ve halı sektörleri; tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda; 2 milyar 916 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korurken; 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörü ikinci, 1 milyar 725 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ise üçüncü oldu.



Ekim ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 161 artışla 693 milyon dolara ulaşan mücevher; yüzde 21 artışla 357 milyon dolara ulaşan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri; yüzde 20 artışla 1 milyar 858 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörleri oldu.



Tekstil, mobilya, halı, mücevher, kimyevi ürünler başta olmak üzere, birlik başkanları sektörlerindeki atağı Milliyet’e değerlendirdi; gelecek aylara ilişkin de yeni rekorları müjdeledi.





‘Tedarik merkezi olduk’

Tekstil ve hazır giyimde Avrupa’nın yaptığı işleri Çin ile büyütmeyi risk gördüğüne vurgu yapan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye’nin rekabetçi özellikleriyle güçlü bir tedarik merkezi olduğunu söyledi.



Ahmet Öksüz, “Türkiye hammaddeden son ürüne kadar tekstilde güçlü bir üretici. Ciddi bir altyapımız var. Dışa bağımlı olmadığımız için bu altyapıyı güce çevirebiliyoruz” dedi.



İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise, “Zorlu süreçte bizi başarıya taşıyan faktörlerin başında sektörün tasarım ve koleksiyon oluşturabilme gücü geliyor. Tasarım altyapısının korunması çok önemli” diye konuştu.



Yatırımlara yol gösteriyor



İhracatçılar dünyada 208 ülkeye ulaşıyor. En fazla ülkeye ihracat yapan ise 206 ülkeye ulaşan kimyevi maddeler sektörü oldu.



İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü olarak pazar çeşitliliğini önemsiyoruz. İKMİB olarak pandemi sürecinde tüm faaliyetlerimizi dijitale taşıyarak öncü çalışmalara imza attık. ihracatçılarımızı potansiyel alıcılar ile buluşturduk.



İKMİB Kimya Teknoloji Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Kimya sektöründe petrokimya, ilaç sektörü başta olmak üzere yeni yatırımlara ihtiyaç var. 50 milyon dolar ve üzeri ithalat yapılan Türkiye’de üretilmeyen veya az üretilen kimyasalların, hammadde veya yarı mamullerin üretimine yönelik bir araştırma çalışması yürütüyoruz. Bu çalışmamızın yatırım yapmak isteyenlere de yol gösterici olmasını hedefliyoruz” dedi.



‘Marka değeri yükselişte’

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal, bu başarıda Türk halısının marka değerinin ve katma değerinin yüksek olmasının etkisine dikkat çekti. Uysal, “Evde geçirilen sürenin artması ve ev eşyalarının değiştirilmesi ihtiyacı da etkili oldu. Aynı zamanda ithalatçıların ellerindeki stokların bitmesi de talebi artırdı. İhracatımızın yükselmesinde bir diğer etken de, yurtdışından halı talebinin en büyük rakibimiz olan Çin’den kısmen de olsa Türkiye’ye kayması oldu. Dünyada halı sektöründe Çin ile birlikte en çok ihracat gerçekleştiren ülkeyiz. En fazla halı ihracatı yapılan ülke ise ABD” dedi.



‘2023 hedefini artıracak’



İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Ahmet Güleç, mobilyada dünya çapında ‘Türkiye’ markalı ürünlerin giderek daha fazla talep gördüğünü söyledi. Güleç, “Tasarım ve kalitemiz tanınır oldu. Üretimde dünya çapındaki gücümüzü hızla mobilya tedarikinde de ilk sıralara taşıyoruz. Globalleşmemiz devam ediyor. 2023 hedefimiz dünyada pazarlarından yüzde 2.5 pay almaktı, onu yukarı revize edeceğiz. İnsanların evde geçirdiği zamanın artmasıyla konforlu mobilya ihtiyacı arttı” dedi.



‘Altına talep var’



Mücevher sektörü ekim ayında, İsviçre’ye ihracatını 34 katına çıkarırken, Birleşik Krallık’a ihracatını ise 285 milyon dolar artırdı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, artışın ana sebebinin külçe altın ihracatı olduğunu söyledi. Kamar, “Ekim ayında külçe altın ihracatı çok arttı. Ağustos ve eylülde iç pazarda altın talebi çok yüksekti. Ancak ekimde yeniden dış pazara yönelim başladı” dedi.