‘Kur’u etkilemeden döviz biriktirilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın en önemli ve vazgeçilmez görevleri olduğunu belirterek, “Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Naci Ağbal’ın, bankanın iletişim stratejisinin bir parçası olarak yürütülen yatırımcı toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle biraraya geldiği bildirildi. Açıklamada, Ağbal’ın toplantıda yaptığı konuşmada öne çıkan temel mesajlara da yer verildi.

Yüzde 5 vurgusu

Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacağını aktaran Ağbal, şunları kaydetti: “Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır. Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir. 2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız.”

‘Rezervi artıracağız’



Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eşgüdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz.”



Piyasada ‘kararlı söylem’ etkisi



Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın ekonomistlerle toplantısında rezervlerin artırılacağına, bu yapılırken kur düzeyinin dikkate alınacağına ve de fiyat istikrarından taviz verilmeyeceğine ilişkin kararlı söylemleri, piyasada karşılığını buldu. Güne yatay başlayan borsa endeksi, Ağbal’ın açıklamalarının ardından yüzde 1’i aşkın yükselişle 1.550 direncinin üzerine çıktı. Sabah saatlerinde 7.14 TL’ye kadar yükselmiş olan dolar kuru ise Merkez Bankası’nın toplantıya ilişkin yapılan açıklamasından sonra gevşedi.