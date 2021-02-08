‘Kuru incir için umutluyuz’

Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) AA’nın aldığı bilgiye göre, 2019’da 64 bin 708 ton, 2020’de ise 68 bin 260 tonluk kuru incir ihracatı gerçekleştirildi. Kuru incirde 2019’da 235 milyon 868 bin dolar gelir elde eden Türkiye, geçen yıl ise 237 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Türkiye’nin incir ihracatı önceki yıla göre miktar bazında yüzde 5 artarken, elde edilen döviz geliri ise neredeyse sabit kaldı. 12 bin 774 ton kuru incir alımı için 35 milyon 244 bin dolar ödeyen ABD ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 34 milyon 574 bin dolarlık alım yapan Fransa, 8 bin 186 ton kuru incir için 34 milyon 156 bin dolar ödeyen Almanya izledi.