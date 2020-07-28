Kuru meyve ihracatçılarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Pakdemirli'ye teşekkür

Birol Celep, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020-2021 sezonunda TMO aracılığıyla ürün alımı yapılacağını duyurmasının, Türkiye'nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı sektörlerinde sevinçle karşılandığını belirtti.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretimle dünyayı domine ettiklerine işaret eden Celep, şunları kaydetti:

"Türkiye imajını öne çıkarmamız gerekiyor. Sürdürülebilir üretim ve ihracat için hükümetin verdiği desteği hepimizin doğru okuması şart. Üretici bu kararla emeğinin karşılığını daha fazla alma olanağı bulacak. Buna karşılık hem üretici çiftçilerimizin hem de ihracatçılarımızın yurt dışındaki müşterilerin beklentilerini karşılayacak kaliteli ürünler üretmeye daha fazla odaklanmaları gerekiyor. Üretici temsilcileri tabanlarına mesaj verirken dünya fiyatlarını göz önünde bulundurmalı ve piyasa gerçeklerinden uzaklaşmamalı. İhracatçılarımız ise katma değerli, sürdürülebilir satış ve pazarlama stratejileri geliştirmeli. Sağlıklı ürün tüketimi dünya genelinde yükselen bir trend olma özelliğini korurken, sektörün tüm tarafları olarak üstümüze düşeni en iyi şekilde yaptığımız takdirde bu ürünlerimizi daha katma değerli şekilde ihraç etmememiz için hiçbir neden göremiyorum."

TMO'nun 2 sezondur kuru üzüm alımı yaptığını hatırlatan Başkan Celep, "TMO'nun piyasadan alımı sonrasında kuru üzüm ihraç fiyatları 1500 dolar seviyelerinden 2 bin dolar düzeyine çıktı. TMO'nun müdahalesi kuru üzümde ülkemize yıllık 125 milyon dolar daha fazla ihracat getirisinin önünü açtı. Aynı strateji ile geçtiğimiz yıl kuru incir alımına başlayan TMO, içinde bulunduğumuz sezonda kuru kayısıyı da bu plana ekleyecek. Kuru meyve sektöründe üreticinin yüzünü güldüren, ihracatta daha katma değerli ihracatının yolunu açan bu adım için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye kuru meyve sektörümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamları

Açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunun bitmesine sayılı günler kala kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı.

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2019-2020 sezonunun geride kalan diliminde 470 milyon dolar oldu, kuru kayısı ihracatından 250 milyon dolar elde edildi. Kuru incir ihracatı ise 222 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında ilk sırada 138 milyon dolarla İngiltere yer alıyor. Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 35 milyon dolarla ABD, kuru incir ihracatında ise ilk sıralarda 31 milyon dolarla Almanya ve Fransa bulunuyor.