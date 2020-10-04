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    HaberlerEkonomi Haberleri Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı
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    04.10.2020 - 10:37 | | AA

    Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

    Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatının 2019-2020 sezonunda 1 milyar dolar barajını geçtiğini bildirdi.

    Kuru meyve ihracatı 1 milyar doları aştı

    Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamada kuru üzüm, kayısı ve incire, salgın döneminde talebin arttığı kaydedildi. Kuru üzüm, kayısı ve incir ihracatının 2019-20 sezonunda, 414 bin 878 ton karşılığı, 1 milyar 5 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde 2019-20 sezonu ihracatında, 1 milyar dolar barajını geçmenin mutluluğu yaşadıklarını aktardı.

    Üzüm, incir ve kayısıyı 120 farklı ülkeye gönderdiklerini vurgulayan Celep, çekirdeksiz kuru üzümde 248 bin 309 tonluk ihracat karşılığı 509 milyon 940 bin dolar döviz geliri elde ettiklerini belirtti.

    Celep, Türkiye'nin temmuz sonunda biten kuru kayısı sezonunda, 96 bin 777 ton ürün ihraç ederken karşılığında 253 milyon 392 bin dolarlık döviz gelirini hanesine yazdırdığını kaydederek, "30 Eylül'de sezonu sona eren kuru incirin ihracatı da 69 bin 791 ton karşılığında 241 milyon 865 bin dolara ulaştı. Bu sezon Türkiye'nin ihracatında yüzde 11'e varan daralmanın yaşandığı süreçte kuru meyve ihracatımızın artıya geçmesine katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye'nin 509 milyon 940 bin dolarlık kuru üzüm ihracatının yüzde 80'i Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, İngiltere 154 milyon 740 bin dolarlık taleple zirvede yer aldı.

    Türkiye'den kuru kayısı ihracatında listenin başında 35,5 milyon dolarlık tutarla ABD yer aldı. Almanya, 24 milyon dolarlık, Fransa ise 22,5 milyon dolarlık Türk kayısısı talep etti.

    Kuru incirin ihracatında sezon başında ortaya konulan 70 bin ton ihracat hedefine ulaşılırken, Almanya 34 milyon 703 bin dolarlık ürün talebiyle adını zirveye yazdırdı.

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