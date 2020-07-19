19.07.2020 - 09:03 | | AA
Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarıldı.
Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.
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