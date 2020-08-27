BİST1.1090.87EURO8.68-0.33USD7.33-0.37ALTIN458.64-0.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Kuru üzüm fiyatı ne kadar 2020? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?
    ABONE OL
    27.08.2020 - 12:03 |

    Kuru üzüm fiyatı ne kadar 2020? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?

    Kuru üzüm fiyatı ve tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Aynı zamanda Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi paylaştı. İşte 2020 kuru üzüm fiyatı ve tarımsal destek ödemelerinin yatırılacağı tarih...

    Kuru üzüm fiyatı ne kadar 2020? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?

    Kuru üzüm fiyatı ve tarımsal destek ödemleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli kuru üzüm kilogram fiyatını açıkladı. Peki 2020 kuru üzüm fiyatı ne kadar? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?

    2020 KURU ÜZÜM FİYATI NE KADAR?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı.

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Bakan Pakdemirli, yarın saat 18.00'den itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını belirtti.

      Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika haberleri: Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Şiar'ı yakarak öldürmüşler…

      Son dakika haberleri: Müge Anlı'da kan donduran itiraf: Şiar'ı yakarak öldürmüşler…

      Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

      Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

      İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

      İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

      Koronavirüsü yenen servisçi: 1 ayda 20 kilo verdim, dayanılmaz acılar çektim

      Koronavirüsü yenen servisçi: 1 ayda 20 kilo verdim, dayanılmaz acılar çektim

      Sıradaki Haber