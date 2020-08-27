27.08.2020 - 12:03 |
Kuru üzüm fiyatı ne kadar 2020? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?
Kuru üzüm fiyatı ve tarımsal destek ödemeleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzüm alım fiyatını açıkladı. Aynı zamanda Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi paylaştı. İşte 2020 kuru üzüm fiyatı ve tarımsal destek ödemelerinin yatırılacağı tarih...
Kuru üzüm fiyatı ve tarımsal destek ödemleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli kuru üzüm kilogram fiyatını açıkladı. Peki 2020 kuru üzüm fiyatı ne kadar? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?
2020 KURU ÜZÜM FİYATI NE KADAR?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kuru üzümde 9 numara için kilogram fiyatı 12.50 kuruş olarak açıkladı.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Bakan Pakdemirli, yarın saat 18.00'den itibaren tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını belirtti.